¿Alguna vez pensaron en que podían cultivar azafrán en sus casas? Para muchos puede ser algo impensado pero Amelia Nagami y Toshifumi Shibata de la granja Rhody Garden en El Bolsón promueven hace años el cultivo hogareño.

Cuando se habla del azafrán se piensa en arroz, paella y un recipiente muy pequeño que está colgado en las góndolas de los supermercados a un precio para nada proporcional al del tamaño del envase. Su origen es asiático y no es de consumo tan popular como podría serlo el comino o la pimienta, por ejemplo.

Ellos hace casi 17 años se dedican a la producción del azafrán. Su especialidad siempre fue la reproducción y comercialización de bulbos de flores como tulipanes, narcisos, muscari y ornithogalum, etc., hasta que decidieron experimentar con los bulbos de azafrán.

Los primeros bulbos Toshi los puso en macetas, luego los trasladó a terreno y después de 5 años comenzaron con la producción y venta de esta especia.

El tiempo de espera fue positivo, el azafrán no había cruzado el charco en vano y podía crecer tanto en climas tropicales como fríos.

La chacra de Amelia y Toshi es lo suficientemente grande como para anidar tantas variedades de bulbos de flores y azafrán. Está rodeada de árboles añosos que cruzan sus ramas por todos lados. Las aves de la zona se hacen el festín de tertulias y es difícil identificar si son las bandurrias o las calandrias porque todas conversan a la vez.

En un contexto natural tan rico, es difícil pensar en cómo podría entonces crecer el azafrán en una simple maceta o en algunos pocos metros cuadrados de una huerta en un patio de Comodoro Rivadavia.

AZAFRÁN, DE LA HUERTA HOGAREÑA AL PLATO FAMILIAR

Amelia es bondadosa con la información, en algún punto se parece a la tierra que trabaja junto a su esposo, da lo que puede y cuenta lo que sabe.

“Nosotros vendemos azafrán a los clientes, pero nos interesa que las personas lo cultiven en sus casas. Cualquiera puede hacerlo y los asesoramos en todo lo que deben saber”, comentó.

El bulbo en lugares fríos como la Comarca Andina se planta en febrero y en marzo o abril comienzan a aparecer las flores. Cuando éstas llegan a su punto máximo se colectan. Hay que tener en cuenta que cada lugar es particular y es ahí donde entra en juego la paciencia para observar y tomar nota del comportamiento del bulbo.

A la tierra no se la puede apurar, no importa de qué región sea, hay que respetar sus tiempos y es ahí cuando se obtienen los mejores resultados. Los procesos son lentos y no son aptos para ansiosos pero la satisfacción de cosechar la tierra que uno mismo trabajó puede ser único.

“Descubrimos que el frío hace que la planta engorde y los bulbos sean más grandes y cuanto más grandes son, más flores produce”, afirmó Amelia.

LAS FLORES MÁS COSTOSAS

La flor del azafrán es de un color violeta intenso que contrasta con las hebras amarillas de donde se extrae esta especie tan costosa. ¿Cuál será la razón de tan alto precio?

Cada flor tiene 3 estigmas o hebras y una por una se extraen manualmente. Luego viene el proceso de secado. Se coloca las hebras en papel y se las introduce en un horno eléctrico pero también puede realizarse en una plancha de hierro sobre las hornallas de la cocina.

Cuando llega la temporada de la cosecha la familia de Amelia se pone a trabajar sin descanso. Junto a su hija, su mamá que tiene más de 90 años y Toshi realizan todo el proceso ya que no hay ninguna máquina que facilite las tareas.

Dada la exigencia que requiere el trabajo es que no producen grandes cantidades. Esto les demandaría otra estructura que ellos no están dispuestos a sostener. Tienen una chacra familiar y así les gusta trabajar.

En Rhody Garden el azafrán no se procesa en formato polvo. Se comercializa en su estado natural que son las hebras secas.

Amelia es muy gráfica y suele utilizar una proporción como ejemplo: para obtener 1 kg de azafrán se necesitarían aproximadamente 200.000 flores. Este es el dato que justifica el precio de este condimento tan sabroso.

PROPIEDADES Y USOS

Al crecer la producción regional el uso de esta especia también lo hace y las posibilidades se amplían:

🎂 Repostería: cremas pasteleras 🍦 Helados

🍽️Comida gourmet 🥃Licores

🍵Infusiones: usos sedativos 🧴Cosmetología: tiene propiedades antioxidantes

En épocas de pandemia fue el momento para que Amelia se capacitara. Actualmente forma parte de Cambio Rural que es un programa que promueve el crecimiento de los productores rurales con el apoyo técnico del INTA. También pertenece al grupo de Fitopreparados y Hierbas de la Comarca Andina.

La chacra Rhody Garden vende sus productos en la feria de Artesanos de El Bolsón y también en la Feria Franca. El Facebook y el celular les sirve como plataforma para atender a sus clientes y hacer conocer sus productos.

Es habitual ver a Toshi con un sombrero de lona en el puesto de la feria. Él habla despacio, y con la misma paciencia que cuida sus flores explica y da indicaciones. Emigró de Japón hace muchos años y ejerció su profesión de Ingeniero Agrónomo en Europa, también lo hizo en varios lugares de la Argentina hasta que se asentó en Río Negro.

Amelia es cordobesa y aún mantiene un poco de su tonada aunque hace muchos años abandonó su tierra natal. Era bioquímica y en El Bolsón cumplió su sueño: trabajar la tierra.

Ella recorre su chacra a paso lento, se detiene en los membrillos y los huele. Cada hilera de plantas tiene una historia y un tiempo. A lo lejos se ve una casa grande con invernadero donde tiene verduras para consumo propio.

En un deck asoleado la espera un termo con una infusión de menta fresca, azafrán y miel. Una delicia que sirve en una tacita con arabescos sin asas. Es la media tarde y se merece un descanso reparador.

¿A quién no le gustaría tener un par de ejemplares como estos en su casa y sorprender a sus comensales?

-¡Qué rico azafrán!, ¿Dónde lo compraste?-

-En ningún lado, lo cultivé en mi huerta-

Si te interesa tenés información contacte con los amigos de la Granda Rhody Garden

https://www.facebook.com/Rodygardenelbolson