CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) -El próximo feriado en nuestro país será el lunes 17 de agosto con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se trata de un feriado de carácter trasladable, pero al caer lunes quedará en ese día por este año, siendo así un fin de semana largo.

También para la comunidad Musulmana el día 20 de agosto se celebra, el Nuevo Año Islámico.

DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

En 2020, hay varios feriados los días lunes o viernes, con lo cual se completan varios fines de semana largos de tres o cuatro días. Además, existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019.

Durante el feriado nacional: los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal).

En día un no laborable: el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día.