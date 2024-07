Se reveló cómo fue la reacción de la mamá de Loan cuando la llamaron para decirle que su hijo desapareció

Tras más de 40 días desde que Loan Danilo Peña, un niño de 5 años, desapareció misteriosamente después de ir a almorzar a la casa de su abuela paterna, se conocieron nuevos detalles este miércoles.

Marina Franco, vecina de la familia, habló con TN y recordó el fatídico día, donde conoció la desaparición del pequeño por un llamado de José Peña.

“Me dijo que se había perdido Loan, que le avise a María. Cuando ella me atendió le consulté si estaba con ella. Me dijo que no y le comenté que se había perdido hace dos horas”, reveló.

Marina reveló cómo fue ese momento: "El día que desapareció Loan, María González, vecina de Catalina, me llamó a las 15:55. Me comunicó con José (el papá), quien me dijo que Loan estaba perdido y que informara a María (la mamá). Cuando hablé con ella, le pregunté si Loan estaba con ella. Al decirme que no, le comenté que se había perdido hacía dos horas. Inicialmente no me creyó y cuando le aseguré que era verdad, comenzó a gritar y a llorar".

Marina también describió la angustia del padre de Loan: "José estaba muy angustiado, dolido y desesperado cuando me llamó". Ella misma no se alarmó inmediatamente al recibir la noticia, pensando que un niño podría perderse fácilmente en el campo sin imaginarse la gravedad de la situación.

La mujer es pareja de Roque Noguera, primo de la mamá de Loan. El hombre participó de la búsqueda del niño junto a Francisco Méndez, el policía que fue detenido la semana pasada, investigado por su cercanía con el comisario Walter Maciel.

En el marco de la investigación, Maciel declaró durante casi cinco horas ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.