La provincia de Neuquén enfrenta un nuevo y alarmante caso de robo de identidad de menores. Este jueves, Eva Luna, una madre de la ciudad, denunció que los datos de su hija de 4 años fueron utilizados para sacarla del país. La situación se suma al caso de Yanina Magnago, quien semanas atrás denunció una irregularidad similar con la identidad de su hijo.

Un patrón preocupante

Eva Luna relató que descubrió la situación cuando acudió a la ANSES para realizar un trámite. "Me dijeron que mi hija no estaba en el país, por eso no podía cobrar mi asignación", explicó la mujer. Desde el organismo, le consultaron si la niña había salido con su pareja o si se habían llevado el DNI de la menor, algo que Eva negó tajantemente.

Más tarde, en Migraciones, le confirmaron que los datos de su hija fueron utilizados para cruzar hacia Brasil a través del Paso de Los Libres, Corrientes, el pasado 20 de abril. “Hice la nota correspondiente y me entregaron un informe con los detalles del cruce”, indicó la madre.

Coincidencias con el caso de Yanina Magnago

El relato de Eva es similar al caso de Yanina Magnago, quien denunció semanas atrás que los datos de su hijo fueron utilizados para cruzar a otro menor a Paraguay desde Formosa en enero de este año. Ambas situaciones exponen la facilidad con la que se manipulan los datos personales de menores en el país, encendiendo las alarmas sobre un posible patrón de delito organizado.

Yanina detalló que fue ANSES quien le informó sobre la irregularidad: “Me dijeron que mi hijo no estaba en el país y que por eso había perdido el beneficio”. La denuncia de este primer caso está siendo investigada por la unidad fiscal federal de Neuquén, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, junto con Atención a la Víctima.

Según confirmaron fuentes judiciales, ya se están revisando los registros migratorios para identificar a los supuestos menores que cruzaron las fronteras con identidades robadas. Tanto el caso de Eva como el de Yanina serán incorporados a esta investigación, que busca desarticular las redes detrás de estos hechos.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.