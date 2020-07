CAPITAL FEDERAL - Con un nuevo reclamo de "Memoria, Verdad y Justicia", la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA) convocó para este viernes 17 de julio al acto central para conmemorar un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas y hubo cientos de víctimas.

A raíz de la cuarentena y medidas de distanciamiento por la pandemia de coronavirus Covid-19, la conmemoración se hará de manera virtual. "Este año también es especial porque el 5 de octubre la DAIA cumple 85 años luchando por la igualdad y el respeto por la diversidad; por eso en esta fecha tan dolorosa reforzamos nuestro compromiso en la tarea de erradicar el antisemitismo y toda forma de discriminación, tan necesario para vivir en una sociedad más sana y justa", señalaron.

Además del acto online que se realiza hoy viernes, la DAIA difundió un video para mantener vivo el recuerdo de las víctimas y renovar el pedido de justicia.

DAIA on Twitter

En el contexto de la semana en la que se cumple el aniversario del atentado a la AMIA , el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos al presidente de la institución, Ariel Eichbaum, audicencia en la que también participó el secretario general Julio Vitobello, quien afirmó a la Agencia AJN que se trató de un encuentro “muy cálido y muy positivo”.

“Siempre fue la línea y la idea del Presidente mantener una buena relación con la AMIA y la comunidad judía. Esto lo tiene muy claro y está en sus convicciones. Es algo que no va a cambiar o variar por las circunstancias”, destacó el secretario General de la Presidencia a AJN.

Por parte de la AMIA, también estuvieron presentes el secretario general, Darío Curiel; el tesorero, Alberto Chaieno; el director ejecutivo y sobreviviente del atentado, Daniel Pomerantz; la víctima sobreviviente y directora emérita del Centro de Documentación, Anita Weinstein; y Julio Barreiros, padre de Sebastián (5), la víctima fatal más joven del atentado terrorista, según reseñó AJN.

INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

La renuncia del juez federal Canicoba Corral también impacta en la causa AMIA, ya que el magistrado estaba a cargo del caso por subrogació. Por lo tanto, cuando se haga efectiva su jubilación, la Cámara Federal porteña deberá sortear un juez subrogante para su juzgado y para el 12, con lo que el caso AMIA -entre otros expedientes- tendrá un nuevo magistrado a cargo.

Canicoba Corral está a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA desde 2003, cuando la Cámara Federal porteña apartó de la causa al luego destituido exjuez Juan José Galeano y fue el magistrado que declaró como delito de "lesa humanidad" al ataque del 18 de julio de 1994 y ordenó la captura internacional de los ciudadanos iraníes acusados por la voladura de la mutual judía.

En una entrevista con El Destape Radio, el magistrado se refirió a las críticas por la investigación del atentado a la AMIA, a su cargo desde 2003. "Esa causa es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios", dijo, en lo que definió como "parte de una campaña de esmerilamiento" contra su persona.

"Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona", agregó al reseñar que, como juez del caso, resolvió que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán "no era inconstitucional" y que, al dictar ese fallo, recordó que "el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas" de las órdenes de captura a ciudadanos iraníes por el caso era él como magistrado.

"Había intención de los iraníes de dejar sin efecto las alertas rojas, pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo", concluyó.