COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En el marco del Encuentro Patagónico de Sitios de Memoria organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del que participó Chubut, se manifestó la voluntad política de avanzar en la señalización del Regimiento 8 de infantería de Comodoro Rivadavia como ex Centro Clandestino de Detención.

La iniciativa fue puesta de manifiesta en el encuentro que reunió además a representantes de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. El Gobierno del Chubut participó a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Carla Sánchez Galindo, junto al equipo de trabajo del Centro Cultural por la Memoria de Trelew.

El motivo del encuentro fue establecer una agenda de trabajo federal para los Espacios de Memoria, que incluye la propuesta de actualización del Catálogo "Espacios de Memoria en la Argentina" y la organización de un Encuentro Nacional de Espacios para la Memoria.

Norberto Berner, Director Nacional de Sitios de Memoria fue el encargado de da la bienvenida al encuentro, remarcando la importancia de retomar y fortalecer los vínculos entre Nación y cada provincia teniendo en cuanta las realidades, demandas y particularidades de cada espacio

Cada representante expuso sobre la actualidad de los Espacio, la situación del personal que trabaja en los mismos, las formas de organización de las tareas diversas que se llevan adelante, los relevamientos realizados en materia de preservación de cada sitio, señalizaciones y gestiones pendientes y relevamiento de aéreas que funcionan dentro de los espacios, y de propuestas virtuales en estos tiempos de ASPO.

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Chubut, agradeció la convocatoria con el fin de profundizar las políticas delineadas en el Consejo Federal de Derechos Humanos del cual viene participando desde comienzos de 2018, y la importancia de generar intercambios regionales para entablar vínculos y fortalecer temáticos comunes a la zona patagónica en cuestión.

Centro Cultural por la Memoria

En este sentido, desde el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, se refirieron a la formalidad y especificidad del espacio que funciona en el viejo aeropuerto de Trelew desde el año 2007. Definiendo el funcionamiento del mismo a través de 6 aéreas de trabajo sobre las que despliega su actividad: el Área administrativa; Educativa, que se encarga de la oferta de talleres, programas, cursos, recorridas, etc; el Área artístico/cultural encargada de dotar actividades como presentaciones de libro, recitales, muestras, etc, y el Área de articulación con la comunidad que se encarga de coordinar acciones conjuntas en temáticas vinculadas a Derechos Humanos y memoria, articulación con Salud Mental, aéreas de diversidad y genero, violencia institucional, etc.

Para finalizar, se puso en valor el Archivo Provincial de la Memoria, inaugurado el 24 de marzo de 2019, remarcando la importancia de fortalecer este espacio desde una articulación sostenida con programas nacionales.