La oficina de ANSES de Comodoro Rivadavia realiza operativos constantes para responder a las demandas de los ciudadanos de la vecina localidad de Sarmiento, pero es una comunidad que está en constante crecimiento; por eso, desde el Concejo Deliberante de Sarmiento se acompañó la apertura de una oficina propia, junto con el trabajo del área regional de ANSES.

"Esto será un beneficio para todos, porque no solo los vecinos accederán a la atención que merecen, sino que además será un beneficio para todas las localidades aledañas, como Alto Río Senguer, Río Mayo y las comunas tenemos que derivarlas hasta Comodoro, pero ahora la idea es que lo resuelvan en Sarmiento, en lugar de venir a la gran ciudad, porque a veces no se sienten cómodos o no tienen el dinero para hacerlo", describió Renata Hiller, titular de la UDAI de ANSES en Comodoro.

Tras el aumento del 15%, cuáles son los nuevos salarios de jubilados y pensionados

En los últimos años la población de sarmiento además de crecer, transformó su actividad productiva lo que generó que la población se conforme por personas jovenes, lo que implica mayor demanda en la atención y calidad. "No contabamos con un espacio confortable para que los adultos mayores y embarazadas puedan realizar la espera para los trámites", dijo Hiller y precisó que "con esta apertura el espacio será el adecuado".

Si bien los trámites son los mismos que se producen en otras ciudades, la cercanía es lo más importante, sobre todo en meses de invierno donde las rutas y los caminos se ponen complicados. Además de acompañar en támites como jubilaciones, pensiones, AUH y demás, el objetivo es difundir el plan Hogar, el que distribuye el dinero para las garrafas a las familias que no tienen gas, comentó Hiller, dado que muchas personas en la zona lo necesitan, como también merenderos que pueden acceder al beneficio, pero no lo saben.

Un grupo de Veteranos de Malvinas fueron homenajeados en pleno vuelo por el piloto y los pasajeros en destino a Sarmiento

"Este programa busca acompañar a que las orgacionaciones sociales puedan mantener estos espacios, sin tener que juntar el dinero para comprar la garrafa", definió.

En las próximas semanas se anunciará el lugar donde atenderá ANSES en Sarmiento, para que los vecinos esten cómodos y sean atentidos como corresponde, describieron desde las oficinas de Comodoro.