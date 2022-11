Rusherking rompió el silencio y defendió a la China Suárez por las críticas que recibe: "Casi todo lo que se habla de ella..."

Rusherking está muy enamorado y lo demostró en una entrevista exclusiva. Allí se animó a defender a su novia, la China Suárez, respecto de las críticas que ha recibido y recibe de manera constante.

“Casi todo lo que se habla de ella es mentira. La China es divina y tuvo que soportar mucho ataque”, manifestó el cantante, que el pasado fin de semana brindó un show en Córdoba, al que su pareja lo acompañó.

“Hay muchos prejuicios, no solo de la gente de afuera, incluso nosotros mismos tuvimos tuvimos que tirar abajo muchos prejuicios. Nos fuimos dando cuenta que la diferencia de edad no era un freno para nuestro amor. Si fuera al revés, si yo fuera el mayor y ella la menor, nadie discriminaría”, remarcó sobre la diferencia de edad.

“Me alegra que la vida se le haya acomodado un poco porque el ataque de los medios era demasiado”. Asimismo, reveló que todavía no puede creer lo que está viviendo junto a la actriz. “A veces me pellizco cuando veo que estoy con la China. Me pregunto si es verdad. Estoy enamorado”, aseguró.

La China Suárez le "marcó" la cancha a Rusherking con un picante pasacalles que se hizo viral

Por último, el artista encabezó un concierto en Alta Gracia, Córdoba, en una exposición de autos de primer nivel, adonde llegó junto a la rubia. Los mensajes de amor entre ambos se multiplican en las redes y, además, ya no se esconden para mostrarse cercanos sea cuál sea el lugar al que asisten. Los fans que asistieron al recital descubrieron a la actriz sentada entre el público y entonando las letras del artista.