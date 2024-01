Romero: “No hay ninguna posibilidad de reducir el bono sobre las concesiones vigentes”

La diputada nacional Ana Clara Romero defendió los proyectos para modificar las leyes petroleras en Chubut, al advertir que apuntan específicamente a las áreas marginales, por lo que refutó las críticas del intendente Othar Macharashvili sobre las iniciativas. “Los que hoy se rasgan las vestiduras son los mismos que no nos permitieron discutir en el Congreso los incentivos para cuencas maduras”, enfatizó.

“Lo que estamos buscando es un régimen de promoción, de incentivo para que aquellas áreas inactivas -expresó, en diálogo con ADNSUR-. Esto no alcanza a las concesiones vigentes, sino a áreas nuevas, que hoy están improductivas”.

Por eso, añadió, se harán las aclaraciones necesarias dentro de los proyectos de ley, para evitar confusiones, remarcando que tanto la concesión por parte del Ejecutivo (sin participación de Legislatura) y la eventual reducción o eximición del bono compensador “será exclusivamente para estas áreas, que son marginales, de alto costo y que hoy no están produciendo nada”, graficó.

Cuánto sale hacer un asado para una familia de cuatro personas en Comodoro

En ese punto, insistió en que “no hay posibilidad legal de que se afecte a los contratos que están vigentes, pero además no es la intención del gobierno ni de nadie la de afectar derechos adquiridos”.

Para dar un ejemplo concreto, explicó que si se revirtiera alguna de las áreas de YPF, la provincia adjudicaría a un nuevo operador bajo las condiciones habituales de las normas de hidrocarburos, ya que las reformas no aplicarían a ese tipo de yacimientos. En la nueva ley, precisó, se añadirá la aclaración de que los incentivos aplicarán solamente para áreas que lleven 3 años de inactividad, entre otras condiciones.

Aparecía por las noches en la ruta y pedía que la lleven a su tumba: la historia de "la rubia del cementerio"

“El espíritu de estas leyes está dentro de lo que venimos trabajando para promocionar las cuencas maduras y las áreas marginales -detalló-. Esto significa que la posibilidad de reducir el bono o que sea el Ejecutivo el que otorgue las áreas estará circunscripta a ese tipo de yacimientos, para agilizar y acelerar las posibilidades de nuevas inversiones”.

“CONDONAR ES LO QUE HIZO EL MUNICIPIO CON UNA DEUDA MILLONARIA DE YPF”

Romero rechazó el tono de las críticas recibidas, en especial de parte del intendente de Comodoro Rivadavia.

“Llama la atención que el debate se dé en términos de ataque y no de discusión de argumentos, me parece que hubo un apresuramiento, cuando éste es un gobierno de puertas abiertas que habla con los propios y con los ajenos por igual. Antes de salir a generar alarma en un clima tan delicado como el que estamos atravesando, se podría haber levantado un teléfono para indagar respecto de los proyectos y poder generar un diálogo, para clarificar lo que hiciera falta”.

Llegó a Comodoro una inédita manera de comprar: se puede pelear el precio con el comerciante

En ese marco, precisó que el bloque oficialista cuenta con diputados de Comodoro Rivadavia y ellos “están comprometidos con nuestra ciudad y la van a defender, nadie de nuestro equipo va a acompañar ninguna propuesta que perjudique a la ciudad. Somos garantes de eso”.

En el mismo tono, criticó que en el comunicado oficial se habló de “condonación del bono”, cuando en realidad el proyecto habla de la posibilidad de “eximir”, al plantear que la diferencia es importante: mientras el primer término refiere a perdonar deudas hacia atrás, el segundo apunta a evitar cobros hacia delante.

Veranos inolvidables en Comodoro: la historia de la pileta olímpica a cielo abierto que tenía dos trampolines

“Esto es importante, porque todo lo que se plantea -insistió- es sobre áreas nuevas e improductivas, pero en el comunicado hablaban de ‘condonación’. Condonar es lo que hizo el municipio de Comodoro Rivadavia cuando le perdonó el VDEPM a YPF, que era una deuda millonaria y la cambió por una pileta que hicieron años más tarde. Eso es condonar, cuando se permitió generar una deuda y luego se cobran ‘chauchas y palitos’. Nosotros no estamos hablando de nada que tenga que ver con ese tipo de acciones, que realmente sí van en contra de los recursos y del patrimonio de toda la comunidad”.

Mía Saldivia, la niña de Comodoro que se consagró campeona sudamericana de canto y viajará al mundial de Italia

La legisladora apuntó contra los datos divulgados por el municipio y cuestionó “la atención la irresponsabilidad con la que hicieron un cálculo de 15.000 millones de pesos, que no tiene ni pies ni cabezas. El 4% de 0 es 0, lo que nosotros estamos proponiendo es ver si podemos activar áreas que hoy no tienen producción, que podrían generar fuentes de trabajo que hoy y otros recursos que hoy no están”.

Romero enfatizó que “quienes se están rasgando las vestiduras hoy son los mismos que criticaron el ‘dólar petrolero’ cuando pedíamos un tipo de cambio más justo, que permitiera otro despegue. Son los que defendieron el cupo de exportación, los mismos que no nos permitieron discutir en el en el Congreso la ley de de promoción para cuencas maduras. Me parece que hace 30 días decían una cosa y ahora otra, pero me parece que este debate merece otra seriedad y menos hipocresía”.