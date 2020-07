RAWSON (ADNSUR) - El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, se refirió a las denuncias que realizó el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, por presunta obra clandestina que desvía el Río Senguer a un campo privado. En este sentido, el funcionario provincial remarcó que “no existe ninguna irregularidad que el Instituto no advierta y actúe en consecuencia”.

“No hay ninguna obra clandestina en el Río Senguer, tenemos la Cuenca absolutamente controlada, ya que durante estos años hemos hecho un trabajo encomiable, acompañado por todo el Comité de Cuenca del Río Senguer. Si hubiera alguna irregularidad, automáticamente trabajamos en ello, investigamos y hacemos las denuncias correspondientes”, expresó el titular del IPA.

Bulacios comentó que “hemos hecho innumerables permisos para la toma de agua de parte de los productores, pero hay muchos que no han entregado las planillas correspondientes y los estamos intimando para que regularicen su situación. En este caso, que señala el Intendente, hay un grupo de productores que hace más de 20 años pidió hacer un nuevo canal a través de un consorcio de riego. Colocaron un caño en la zona norte del Río Senguer para poder tomar agua de ese sistema de drenaje del falso Senguer”.

En ese sentido, el titular del IPA comentó que “hemos solicitado un balance hídrico, planimetría nueva del canal, por la geomorfología del suelo que pudo haber cambiado y el estudio de impacto ambiental para darle una respuesta al sector productivo que hoy no tiene agua, y que tomen del falso Senguer”.

“No hay ningún desvió y nadie toma agua del falso Senguer”

Aclaró que “no hay ningún desvió y nadie toma agua del falso Senguer, sólo se han cambiado algunos caños aprovechando la baja del río, y lo que hizo este productor fue cambiar los caños, no hay obra nueva. La obra que se va a hacer va a tomar agua del sistema de canales en el azud, que tiene un promedio de 6, 7 u 8 metros cúbicos por segundo, pero no se tomará agua ni del Río Senguer, ni del Lago Muster, ni del Falso Senguer, sino del drenaje que se viene hablando”.

“Creo que hay una confusión por parte del intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, yo hablé con él y le expliqué la situación, no hay ningún terraplén que corte el río, no hay desvío alguno, no hay toma agua del río. Los productores que están del otro lado tiene grandes emprendimientos, tienen permiso de uso del agua y que está acorde a lo que dice la normativa sobre el uso del recurso hídrico, y estamos monitoreando la cuenca con el comité”, detalló.

Lago Fontana

Bulacios remarcó que “el proyecto del azud de los nacientes del Senguer en la base del Lago Fontana ya está finalizado y si dios quiere a fin de año el Gobernador va a poder estar llamando a licitación pública para hacer esa obra tan esperada. La misma está pensada hace muchos años, nosotros hemos hecho el proyecto ejecutivo y Mariano Arcioni está por firmar el último tramo que falta, actualizado con datos de impacto ambiental”.