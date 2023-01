“La protesta se hizo en el municipio de Sarmiento, porque tanto el intendente como la empresa se habían comprometido a que entre el 5 y 10 de enero iban a reincorporar a los compañeros, pero esto no se cumplió”, señaló Silva, en diálogo con ADNSUR.

El dirigente afirmó que el problema se planteó porque la obra volvió a sufrir demoras a raíz de que hay superficiarios que todavía niegan el permiso para que la empresa acceda a los campos, para seguir con el tendido de caños y otras instalaciones.

“El municipio y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) dicen que los permisos de los superficiarios ya están todos firmados –describió-, pero después la empresa nos dicen, disculpando el vocabulario, que cuando van al campo para trabajar los ‘sacan cagando’. Son contados con los dedos de una mano los superficiarios que todavía se niegan, pero al tener campos alternados en todo el recorrido, no se puede avanzar”.

Silva advirtió que la obra no está paralizada, pero se ve nuevamente ralentizada, debido a que si bien se pudo continuar con otros trabajos, no se puede seguir con el tendido de nuevos caños para ampliar el caudal del acueducto, que es la parte esencial del proyecto.

“Los plazos ya están totalmente vencidos, pero en cinco o seis meses se podría terminar, en siete a lo sumo si hay un problema climático”, comentó el dirigente gremial, quien advirtió que la resolución del conflicto no parece sencilla.

“En el ENOHSA no entienden el reclamo, porque les dieron todo lo que pedían los superficiarios, pero igual este grupo se sigue negando y no se entiende cuál es la razón para volver a no dar el permiso para entrar al campo y seguir con la obra”.

“Ahora a los intendentes de la zona no les interesa la obra”

Por otra parte, esta agencia dialogó también con Jorge Carrizo, delegado a cargo de la subsede de UOCRA en Sarmiento, quien detalló que si bien el reclamo se hizo durante algunos minutos frente al municipio, luego se trasladó nuevamente hacia la sede de la empresa CPC:

“Nos manifestamos en la base porque la responsable del conflicto es la empresa –afirmó Carrizo-, no sabemos por qué CPC no continúa con los trabajos, porque tiene todo listo y no retoma los trabajos. También está el desinterés de los intendentes de Caleta Olivia, Rada Tilly y Comodoro, que nos dividieron a los sarmientinos y ahora a nadie le interesa la obra. Nuestro secretario general Raúl Silva fue el que más impulsó la continuidad de la obra, pero ahora hay un total desinterés de los intendentes”.

El dirigente sarmientino dijo desconocer si hay nuevos problemas con los propietarios de campos, ya que “el mayor superficiario, que es el municipio, ya dio el permiso y se podría estar trabajando. Es la empresa la que decidió no continuar, no sabemos por qué, cuando en realidad falta sólo la parte final de la obra, que es tirar los caños. Hoy sólo hay 8 compañeros trabajando”.