Renunció Eduardo Roust, el subsecretario de Medios de Javier Milei

Este sábado por la tarde se confirmó la primera renuncia en el gabinete de Javier Milei. Eduardo Roust, subsecretario de Medios del actual gobierno, dejó su cargo afirmando que se debe por “motivos personales”.

El funcionario escribió y le envió una carta de despedida al presidente adelantando su decisión. "Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido”, indicó en el inicio del mismo.

“El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”, continuó el subsecretario saliente.

Terminando con su comunicado, Roust se disculpó con los periodistas por “no tener paciencia y por los reiterados desencuentros”. “Gracias por dejarme entrar en vuestra casa y espero verlos pronto en otras circunstancias”, cerró.

Desde el Gobierno Nacional indicaron que no es una renuncia formal debido a que todavía no estaba formalizada la designación en el Boletín Oficial.

Su carta de despedida:

A TODOS

Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido.

El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida.

Pido PERDÓN a TODOS los periodistas de la Casa Rosada por mi falta de paciencia y los muchos desencuentros, pero quiero que sepan que, aunque el periodismo no haya sido mi destino, ¡¡¡para mí su labor es grandiosa!!!

Gracias por dejarme entrar en vuestra casa y espero verlos pronto en otras circunstancias.

Afectuosamente. Eduardo Roust