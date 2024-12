Este lunes 16 de diciembre, Renata Hiller renunció a la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia. Su partida se debe a cuestiones personales y profesionales.

Sin embargo, confirmó que seguirá en el proyecto municipal. “En lo que yo puedo ser útil para la gestión, ahí estaré”, indicó. En tanto, por el momento su reemplazante será Ángel Rivas, titular de Familia.

Según pudo saber ADNSUR, Hiller reveló que su decisión de dejar el cargo “tiene que ver con querer desarrollar otras cuestiones en mi vida personal y en mi vida política que no eran posibles con el trabajo dentro de la secretaría. Pero fue un año que en ganancias fue positivo”.

“Yo encontré personal muy comprometido con los temas que queríamos trabajar y creo que pudimos ir este año dándole un ordenamiento mayor a la secretaría, por lo que van a poder continuar, digamos, en los años venideros, en principio en 2025, trabajando de la misma manera, sin que a mí me demande esta exigencia física y corporal que tiene estar a cargo de una secretaría del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

“Uno mismo siempre es autocrítico, pero en relación a lo que se decía de esta secretaría antes de que yo me incorporase y luego con lo que efectivamente me encontré. La verdad que me encontré con funcionarios de carrera, con mucho compromiso, profesionales con los que para mí ha sido un lujo trabajar, no solo con profesionales, sino también personas idóneas con muchísimos años de trabajo territorial y que tienen muy en claro su rol como funcionarias públicas, así que en ese sentido, el balance es positivo.”

“Pudimos llevar adelante muchas cuestiones, no solamente con la secretaría, sino también con otras tareas del gabinete. Una de las cuestiones que yo le había planteado inicialmente a Othar es no circunscribir las políticas de género a la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad. Encontré muy buena aceptación con Jorge Espíndola en Salud, Liliana Peralta en Cultura, te diría con todas las áreas, con Comodoro Conocimiento, muy buena recepción a esto que llamamos transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas estatales y creo que hemos dado pasos en ese sentido, que por eso me da la tranquilidad de poder dedicarme ahora sí a otras cosas que también me interesa poder desarrollar”, señaló.

“Estas semanas, te diría estos últimos dos meses, trabajando en los programas y las metas para el 2025 y obviamente son muy exhaustivas, en el sentido de lo que nos proponemos no son cosas sencillas. Hoy mismo estamos discutiendo con el equipo porque la situación que sucedió el fin de semana golpea a quienes trabajamos cotidianamente en la prevención de la violencia”.

De esta manera, remarcó que “cada nuevo caso de femicidio, suceda aquí o en cualquier lugar del país, es un golpe. Por eso insistimos en que no haya una secretaría que tenga metas poco ambiciosas, pero sabemos que el laburo es muy largo y que no siempre se ven los resultados a corto plazo.”

“Todo lo que nosotros hacemos en relación a la prevención, a la sensibilización, y a la búsqueda de construcción de vínculos sanos. Bueno, todo esto se va a ver de aquí a algunos años.”

Por último, sostuvo que seguirá vinculada a la gestión municipal. “Mi planteo a Othar es estar a total disposición para colaborar en lo que él considere en lo que yo puedo ser útil para la gestión, ahí estaré”, concluyó.