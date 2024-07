Esta semana, un video se volvió viral en TikTok al mostrar el hilarante momento en el que una mujer revela que cuidó una planta durante cuatro años, sin darse cuenta de que en realidad era de plástico.

La cuenta de TikTok @mamitapr pertenece a una mujer portorriqueña que comparte consejos para obtener la licencia de conducir, acompañada de su hijo. A través de sus videos, brinda tips útiles y también comparte aspectos de su vida personal. En este caso, compartó una historia que desató risas y sorpresa entre los usuarios de la plataforma, quienes no pudieron contener su asombro ante la curiosa anécdota.

“Llevo cuatro años... cuatro años sin fallar, cada día echándole agua a esa plantita. ¡Cuatro años!”, dijo la mujer hablándole a sus seguidores. Y enfatizó en que le hablaba a la planta también para que creciera sana y fuerte.

“Ponte linda, estás bella y preciosa, tú nunca te pones seca y no se te caen hojas. Tú eres bien buena”. Así pasó los 365 días de cada año: hablándole a la plantita, como una “loca”, según ella misma recalcó.

Hasta que esta semana, le dio por observarla con más detenimiento. “Le dije a mami ‘traeme tierra para la matita’ porque se me estaba acabando y secando”, señaló, pero por alguna extraña razón sintió la necesidad de chequear la planta, ya que siempre estuvo del mismo tamaño.

“¡La mata es de plástico! No es que yo sea bruta porque no lo soy, pero hoy me di cuenta de que es de plástico”, manifestó para sus risas. El video rápidamente se viralizó y logró más de 400 mil likes porque a más de uno le habrá pasado una situación similar.

En la caja de comentarios los usuarios opinaron al respecto. “A mí me pasó lo mismo con un cactus que me regalaron, un año cuidándolo, yo bien contenta, era lo único que no se me moría hasta que descubrí que era plástico”, “¿Y el agua que se acumuló en esos 4 años para dónde se fue?”, “Escuché el caso de una señora que le ponía veladora a una imagen, ella pensaba que era un santo y realmente era una figurita de Star Wars”, “Me identifico tanto con ella, llevo 3 años regando un amor que jamás ha crecido”, fueron los divertidos comentarios con más likes.