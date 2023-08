Referente de la CCC aseguró que "en Comodoro no hay clima para saqueos, nosotros defendemos nuestros derechos con uñas y dientes”

Marcelo Barab, dirigente de la Corriente Clasista Combativa y militante histórico del Partido del Trabajo y del Pueblo, consideró que las situaciones que se están viviendo en Capital y Gran Buenos Aires responden a sectores que “buscan el caos”, al tiempo que diferenció ese accionar de las organizaciones que “queremos ‘Tierra, Techo y Trabajo’. Nosotros no queremos saquear, el pueblo no tiene ese método”, expresó, quien fuera uno de los referentes de las protestas sociales de 2001 en la ciudad.

“Esto está hecho a propósito, pueden ser sectores que responden a Milei o Bullrich, o a lo mejor ellos ponen la cara pero hay otros por detrás que quieren el caos –afirmó Barab-. Nosotros la semana próxima íbamos a hacer una jornada de reclamo, porque es cierto que faltan alimentos y es cierto que se pactó con el FMI, cosa con la que no estamos de acuerdo. Es cierto que el costo de vida se fue al diablo, pero ahora no lo vamos a hacer, porque van a decir que queremos saquear y nosotros no actuamos de esa forma”.

También afirmó que en Comodoro no hay movimientos que respondan a Raúl Castells, del ‘Movimiento Independiente de Jubilados’, que en Buenos Aires se atribuyó la responsabilidad política de promover los saqueos. Dicha organización, recordó, mantiene presencia en Trelew.

“NOSOTROS NO QUEREMOS ROBAR NADA A NADIE, PORQUE PERDERÍAMOS LEGITIMIDAD”

En diálogo con ADNSUR, el histórico militante de izquierda en la ciudad tomó distancia de las convocatorias a robar comercios y supermercados. En cambio, reivindicó los reclamos de ese sector, que trabaja con organizaciones sociales que adhieren a programas como el ‘Potenciar Trabajo’, donde el Estado paga un beneficio social a cambio de contra prestaciones laborales.

“En nuestras movilizaciones y defensa de derechos no queremos robar nada a nadie, ni a los comercios de barrio ni a los supermercados, porque perderíamos legitimidad –expresó-. Estamos en contra del caos y a favor de los derechos constitucionales, de la defensa del artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, que es la viga central de los derechos laborales”.

Al comparar con el contexto social que había en el año 2001 y que derivó en los saqueos de diciembre de aquel año, Barab dijo que son situaciones diferentes.

“Lo que pasó en ese momento fue que cerraron los bancos y la desesperación terminó en un estallido popular, fue una rebelión a la que justamente le faltó la organización, porque la gente decía ‘que se vayan todos’, pero al final no se fue ninguno. No se pudo imponer un gobierno popular”.

Recordó además que a principios del siglo 21 no había programas de cobertura social, por lo que el Estado debió crear como respuesta los planes ‘Trabajar’, con 2 millones de beneficiarios, “porque había que dar una solución frente a la crisis de ese momento”.

“El mayor alivio fue el dafault de la deuda, el país estuvo 3 años sin pagarla y pudo empezar a recuperarse”, recordó.

“QUIENES PROMUEVEN EL CAOS BUSCAN PRETEXTOS PARA LA MANO DURA”

Barab tampoco desconoció la crisis actual, al referir que todos los sectores sociales están reclamando contra la recomposición salarial que dio el gobierno de Chubut, con un 7% por mes.

“La policía se moviliza y les van a decir que quieren saquear, cuando están reclamando por algo válido. Yo mismo, como jubilado, luego de dos cargos docentes, hoy gano la mitad de lo que cobraba cuando recién me jubilé –planteó-. Pero el pueblo no necesita hacer saqueos, nosotros tenemos una legalidad constitucional para reclamar y es lo que vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes”.

En ese marco, insistió en que “nos quieren hacer pagar a nosotros una crisis que estamos sufriendo, pero el pueblo conquistó un montón de derechos y con esto de los saqueos pretenden cortarlos. Quienes promueven el caos, buscan la excusa para después venir con ‘la mano dura’, con el pretexto de poner orden. No vamos a promover eso, nosotros seguimos reclamando contra el hambre, por techo, tierra y trabajo”.

Finalmente, consultado entonces si no hay clima para revivir una situación como en aquel momento del 2001, con saqueos en distintos puntos del país y una crisis que también tuvo fuertes repercusiones en Comodoro, respondió:

“No, para nada, estuvimos en una reunión con muchas organizaciones de todo el país y coincidimos en la defensa del artículo 14 Bis y de todos los derechos conquistados”, concluyó.