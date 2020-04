BUENOS AIRES - El médico aseguró que "está muy claro que el Covid-19 se puede transmitir en prácticas cotidianas como los besos" y que si bien "hay poca información, es bastante probable que pueda transmitirse en prácticas como el sexo anal-oral".



Aunque dijo que no hay datos que avalen que el "virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto", señaló que "es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual".



Sobre esa última práctica, dijo que también es "importante lavar y desinfectar teclados, celulares, juguetes sexuales aun cuando no hayan sido compartidos".



"El distanciamiento es la medida más efectiva. Evitar el contacto cara a cara incluye los contactos sexuales con personas con las que no convivimos", insistió.



Por otra parte, indicó no abandonar prácticas de sexo seguro como el uso de preservativos para prevenir el VIH y embarazos no intencionales, al tiempo que recordó que otras enfermedades como la hepatitis deben prevenirse con las vacunas que están incorporadas en el calendario nacional.



Finalmente recordó que "las personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral y con carga viral indetectable, no pueden transmitir ese virus por vía sexual".