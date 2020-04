COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Después del triste escenario que se vivió la semana pasada cuando cientos de jubilados y pensionados hicieron largas colas en los bancos desde la madrugada para cobrar sus haberes, el gobierno tuvo que redefinir el calendario de pagos. Desde el este lunes los bancos atenderán sólo a quienes asistan con turno previo y respetando la terminación del DNI informada por la entidad. Por su parte, Anses trabaja a puertas cerradas, sin atención al público pero recibiendo consultas y gestionando trámites vía web https://www.argentina.gob.ar/anses y al teléfono N° 130. En este marco, en Chubut ya percibieron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) unas 20.388 familias, de las cuales la mitad son de Comodoro Rivadavia.

Según comentó Leandro Calvo, abogado del Anses, quienes ya cobraron este beneficio fueron las personas que perciben la AUH (Asignación Universal por Hijo) y Asignación por Embarazo. “Las personas que se inscribieron y no reciben asignación Universal ni asignación por embarazo lo recibirán a partir del día sábado 11 de abril, una vez realizado el cruce de datos correspondiente”. En el caso de aquellas personas que no estén bancarizadas, Anses está trabajando para encontrar el medio para que puedan percibir el beneficio sin acudir al banco.

El Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el gobierno necesita un proceso de aprobación, por ello desde la entidad solicitan tener paciencia ya que es una medida que tiene diferentes etapas. Recordó que en Argentina unas 11,5 millones de personas lo han solicitado; con lo cual el proceso de cruce y validación de datos lleva su tiempo.

¿Qué tienen que saber los jubilados?

Ezequiel Nieto, abogado especializado en Derecho Previsional brindó una serie de recomendaciones a aquellos jubilados que a partir del próximo lunes deberán concurrir al banco a percibir sus haberes. El objetivo es evitar el colapso que se vivió hace una semana cuando cientos de adultos mayores hicieron largas colas desde la madrugada en las puertas de los bancos. “En principio si pueden evitar ir que lo hagan”, dijo mientras mencionó las opciones a las que pueden recurrir y evitar el contacto social.

“Si tiene que ir sí o sí a la caja porque no pueden gestionar el home banking, que aprovechen, vayan a la caja, cobre y en el mismo banco se asesoren cómo hacer el home banking que no pierdan la oportunidad. Hablen con sus nietos, con sus hijos, no es tan difícil operar y habilitar un home banking y operarlo desde la casa y hacer los pagos que tengan que hacer desde la casa e ir eventualmente al banco cuando no está la afluencia masiva de gente los días pico. Si logran tener esa herramienta no se va a acumular gente los días de pago”.

Otra opción es gestionar on line la clave previsional en la página web de Anses https://www.anses.gob.ar/, se trata de una contraseña que permite acceder al portal de gestión desde donde se pueden realizar trámites y consultas sin necesidad de presentarse en una oficina. Es de gran utilidad para realizar diferentes consultas como solicitar créditos, conocer la propuesta de Reparación Histórica, consultar la liquidación previsional, la historia laboral y consultar cuando y donde se cobra.

“También el jubilado tiene la opción de cambiar la boca de pago, que es un trámite que se hace on line; puede elegir donde cobrar su haberes y pueden elegir un banco que tenga toda la afluencia de público que tiene el Banco del Chubut o el Banco Nación”, explica Nieto.

¡Ojo! ¡Estafas!

Las estafas en época de cuarentena están a la orden del día. Llamados telefónicos que ofrecen soluciones “mágicas” a cambio de información privada. Y los adultos mayores suelen ser el blanco elegido. La recomendación en este sentido es “no dar ningún tipo de información, cuando eso ocurra apague su teléfono, avise a su familia que va a apagar el teléfono celular y quédese con el teléfono fijo o al revés. Y si lo siguen molestando llame a la policía para que rastree esta llamada. Siempre en el caso de estas llamadas uno las desactiva si muestra que sabe que lo están tratando de engañar”, explica. “Anses nunca llama para que vayan a cobrar al banco, a lo sumo si tienen algún re ajuste los va a llamar un abogado”.