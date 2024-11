Desde las primeras horas de la madrugada, vecinos del barrio Auca Mahuida realizaron un bloqueo en la entrada del Centro Administrativo Ministerial (CAM) en Neuquén, ubicado en la calle Colón. La protesta, liderada por el referente barrial Matías Cabrera, busca visibilizar la falta de servicios básicos que sufren los residentes de esta comunidad. "No queremos un verano más sin agua", expresó Cabrera, quien subrayó la necesidad de una solución definitiva antes de la temporada estival.

El corte, que comenzó alrededor de las 5 de la mañana, impidió el ingreso de los empleados ministeriales, con la promesa de los manifestantes de no permitir el acceso hasta recibir respuestas. Cabrera indicó que no tienen horario de salida y advirtió que, en caso de no obtener una solución, el reclamo se intensificará: "Vamos a cortar los accesos una semana".

Según relató Cabrera, los vecinos llevan más de 20 años reclamando por servicios esenciales como agua y gas. "Nos dijeron que la obra de agua estaría lista en julio, pero sigue sin concretarse", explicó el referente barrial, enfatizando que la promesa quedó en el aire y los residentes aún dependen de conexiones precarias para acceder a luz y agua. Aunque cuentan con electricidad, esta se encuentra "enganchada", por lo que necesitan que la empresa Calf instale medidores para regularizar el suministro y permitirles pagar por el servicio.

El barrio Auca Mahuida, uno de los más postergados de Neuquén capital, sigue esperando una intervención efectiva de las autoridades. Los vecinos piden que el intendente Mariano Gaido cumpla con el compromiso asumido de finalizar la obra de agua. Cabrera expresó que desde el municipio se justifica diciendo que la finalización de la obra no cuenta aún con la aprobación del EPAS , lo cual fue otro obstáculo para completar el proyecto.

Lo que más irrita a los vecinos, asegura Cabrera, es que a tan solo una cuadra de su barrio, las viviendas ya cuentan con todos los servicios básicos. "Estamos agradecidos con el IPVU por darnos las carpetas y acercarnos, pero después nadie más vino", lamentó. El referente también señaló que la situación es desgastante debido a la falta de coordinación entre organismos como EPAS, Epen y Calf, lo cual dificultó una solución integral para el barrio.

La demanda es clara: no se retirarán hasta obtener un compromiso firmado que asegure la instalación de estos servicios.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.