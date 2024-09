Reclamo de pescadores artesanales en el Concejo: piden un registro municipal y acceso libre a las playas

Este lunes, pescadores y recolectores artesanales de Comodoro Rivadavia se convocaron para reclamar un registro municipal en el Concejo Deliberante y que les permitan el libre acceso a las playas de la ciudad.

En diálogo con ADNSUR, Javier Toledo, referente de la pesca artesanal explicó que, hoy en día tienen seis cooperativas legales de trabajo que “vienen reclamando”. “Hemos armado una Federación a nivel nacional para poder pelear mucho más arriba, porque acá no le dan interés”.

En ese marco, insistió, “a los concejales les venimos diciendo desde hace varios días que tomen cartas en el asunto y se pongan a armar una ordenanza, en la cual hagan un carnet único para los pescadores y recolectores de costa, para que puedan entrar a todas las playas a hacer su trabajo sin que tengamos ninguna objeción de nadie”, señaló.

La Municipalidad de Rawson va a acudir a la Justicia contra la Cooperativa Eléctrica por los fuertes aumentos de la luz

“Hoy en día no podemos entrar a la Herradura, no podemos entrar al Faro, no vamos a poder entrar a Playa Bonita, Rocas Coloradas lo van a cerrar y no vamos a poder entrar. ¿A dónde vamos a ir a pescar?”, reclamó.

“No nos van a dejar hacer nuestro trabajo y nosotros vamos que tener que salir a hacer macanas. Le hemos hablado a Maximiliano Sampaoli, que es el viceintendente, el quedó en que iba a hablarle a los tres presidentes de los bloques”, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan.

Y continuó, “no han atendido esa necesidad y lamentablemente seguimos en crisis. Hoy en día no le alcanza al que está en blanco, imagínense a nosotros que somos pescadores recolectores, que a veces se puede pescar, a veces no. Tenemos marejadas, o el mar está fuerte y no se puede entrar. Tenemos muchísimas cosas que afectan igual a la pesca artesanal”, argumentó.

Polémica: un municipio de la Patagonia usará vehículos secuestrados como municipales

“La marea roja, la gripe aviar, los afluentes cloacales que contaminan hace más de 100 años en Comodoro Rivadavia y los están tirando a las costas. Peleamos también contra todo eso”.

En relación al reclamo que presentaron hoy, Toledo precisó: “Queremos que se regularice la pesca artesanal, que realmente se ponga en valor, porque nosotros hacemos soberanía alimentaria para nuestro pueblo. Trabajamos dignamente, vendemos pescado fresco, todo lo que es derivado del mar. Que haya una compensación histórica, porque no lo hay desde hace muchísimo tiempo”, cerró.