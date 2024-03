Reclamo de docentes en el Colegio Dean Funes: aseguran que les adeudan $80.000 de febrero

Darío Dodig, referente de SADOP (Sindicato de Docentes Privados) habló con ADNSUR, respecto al conflicto salarial que mantiene el Colegio Salesiano Dean Funes con sus docentes en Comodoro Rivadavia. “Hemos tenido una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo por el reclamo del pago de una diferencia salarial que se está debiendo del mes de febrero”, indicó.

Esa diferencia, varía por cada docente y la cantidad de horas cátedras que tenga o cargos y demás. "Pero para hacer una referencia, tomamos como equivalente a un docente de 15 años de antigüedad y 20 horas cátedras o un cargo, se le está debiendo $80.000 de bolsillo”, detalló.

De esta manera, Dodig explicó que “el colegio hizo el pago del salario de febrero con el valor de diciembre, cuando el salario de febrero, según las paritarias que hubieron, es otro y esa diferencia que se está adeudando son $80.000 de de bolsillo aproximadamente”. En tanto, aclaró que “los docentes que tengan dos cargos serán $160.000 aproximadamente, los que tengan 10 horas cátedras serán el valor reducido a la mitad, de esto tomamos referencia como $80.000”.

Por otra parte, el referente de SADOP señaló que es una situación que se “agrava bastante”. Además, destacó el sentido de pertenencia de los docentes del Colegio Dean Funes y el trabajo que realizan día a día. “Además de la práctica de la enseñanza que hacen los estudiantes, también, por ejemplo, lo que es el taller se dedican a realizar trabajos como pintura del taller, reparación de máquinas y herramientas, preparar la sección y que quede impecable para recibirla, que los alumnos cuando la reciban, la reciban bien”, señaló.

"Lo que estamos pidiendo frente a esa situación y el contexto económico que estamos viviendo, que el colegio afronte ese pago del salario", aclaró.

LA REUNIÓN POR EL CONFLICTO SALARIAL

Respecto al encuentro, el referente de SADOP indicó que “no ha salido bien”, porque “el colegio ha dicho que desde la Dirección General de Escuelas Privadas no le aprueban el subsidio a lo que desde el sindicato, nosotros queremos enfatizar y dejar en claro que por más que los colegios no reciban los subsidios de la provincia, no los exime de la responsabilidad del pago de los trabajadores”.

De esta manera, Dodig sostuvo que para poder destrabar el conflicto que la institución educativa “hagan frente de la manera que ellos crean conveniente”. En tanto, tomó como ejemplo “el dinero que tengan de las cuotas que van cobrando”, remarcando que “es un colegio que además de recibir subsidios, cobra una cuota a todos los alumnos”.

En este sentido, el referente del gremio de docentes privados recordó que “el empleador es el colegio”. "A veces también se genera confusión frente a esto, porque muchos docentes a veces están confundidos o hay una confusión intencional realizada, donde piensan que porque el colegio recibe subsidio del estado o el estado, es un docente provincial. Y no es así, es un docente que es privado y la relación de dependencia la tiene con el colegio."

“Esta situación del contexto que plantea el empleador es meramente un trámite administrativo entre lo que es el colegio y la provincia”. Por último, sostuvo que no están de paro, pero si no se resuelve el conflicto “se irían acrecentando las medidas sindicales”.