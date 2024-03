Este fin de semana, habrá una feria de ropa a beneficio de los hermanos Bargas en Rada Tilly. Venderán ropa, calzado e indumentaria en buen estado para niños, mujeres y hombres.

El objetivo es reunir fondos y ayudar a los chicos, teniendo en cuenta el impacto de la inflación, la próxima llegada del frío y el inicio del ciclo lectivo. Cabe recordar que en el año 2019 sufrieron el incendio de su casa, donde murieron sus padres y uno de sus hermanos.

La feria se realizará este fin de semana en Avenida Armada 250, de la ciudad de Rada Tilly. El sábado 2 y domingo 3 de marzo, de 12 a 18 horas.

EL TRÁGICO INCENDIO

Se registró el pasado 10 de junio del año 2019 en una casa del barrio Jorge Newbery en Comodoro Rivadavia. Allí, se desató un incendio en la vivienda donde residía la familia Bargas compuesto por Fabián y Nancy, junto a sus hijos Jeric, Milagros, Federico, Tiara, Kevin, Fernando, Lourdes y Jeni.

Al momento de iniciarse el fuego, la casa tenía candados y rejas en ventanas y puertas. “Escuché unos gritos, salí y era la casa de la vecina que se estaba prendiendo fuego y ni dudé, me metí a ayudar. No podía abrir la puerta porque había mucho fuego, me pasaron un pico y con ese pude romper un barrote de la reja. Salió Fernando, su mamá me pasó a Mili y a Jerik y no pude hacer más nada. Quise sacar a mi amigo Kevin, y su mamá que no quería salir”, señaló un vecino recordando la tragedia a ADNSUR.

Por el incendio, fallecieron los padres Fabián y Nancy, junto a uno de sus hijos llamado Kevin, quienes ayudaron a los otros integrantes de la familia a salir. En tanto, quedó a cargo de la familia Lourdes, una de las hermanas mayores. Tras el incidente, los hermanos Bargas vivieron con una tía y luego en una casa prestada por el Club Deportivo Talles. Sin embargo, durante en junio de 2022, el municipio de Comodoro, le entregó una vivienda a los hermanos Bargas para poder vivir allí.