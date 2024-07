En Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de lleva a cabo tareas de reparación en la calle 25 de Mayo, entre Sarmiento y San Martín. Esto responde a la estrategia de bacheo que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial.

La intervención consiste en levantar la franja de la calzada que se encuentra comprometida y completar con adoquines, metodología que sólo conlleva dos días de reparación, lo que permite recuperar rápidamente la dinámica de circulación vehicular.

En ese marco, el secretario a cargo de la cartera de Obras Públicas, Luis Romero, recorrió la zona afectada y explicó que “estamos reparando un cruce que estaba muy complicado para todos los automovilistas y en particular para el transporte público de pasajeros, por lo que buscamos dar una rápida respuesta a esta intersección, que es muy transitada”.

En ese contexto, el funcionario expuso que “estamos en invierno, época en la que reparar con hormigón es dificultoso y con asfalto tenemos la problemática de que las empresas que nos proveen, no están encendiendo las máquinas porque se les complica lograr la temperatura para poder hacer un asfalto de buena calidad. Por esa razón –puntualizó-, decidimos utilizar adoquín, material que nos viene dando resultados muy buenos”.

En ese sentido, Romero comentó que ya se han realizado reparaciones con adoquines en algunos sectores de la ciudad, siempre teniendo en cuenta el recambio de suelo para lograr una compactación adecuada y la misma nivelación como estaba antes de la reparación.

“Esta modalidad no es novedad, pero ha dado buenos resultados en algunos lugares de Comodoro que ya llevan varios años y se mantienen estables”, dijo al agregar que “con este tipo de intervenciones estamos dando una respuesta rápida, tratando de reparar la calle en uno o dos días para no complicar la transitabilidad de los vecinos y con el objetivo de que no sea un arreglo temporal sino una solución definitiva”.