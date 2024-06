Radio Nacional de Esquel recuperó su espacio al aire con una transmisión de emergencia por el temporal

Este viernes, Radio Nacional Esquel recuperó su espacio al aire en medio del temporal que afecta a la región patagónica. La transmisión duró tres horas, brindando información sobre el estado de las rutas, caminos, servicios y diferentes mensajes a pobladores rurales.

Los pobladores de la meseta se estaban quedando sin conocer las noticias del temporal por la radio, ya que las cinco emisoras de Radio Nacional de Esquel, Nacional Senguer, Nacional Río Mayo, Nacional Comodoro y LU4 fueron cerradas por el Gobierno y repetían la señal de Buenos Aires.

Con el comienzo del temporal, a través de las redes sociales, comunicadores, periodistas, trabajadores de diferentes medios y habitantes de zonas rurales reclamaron la vuelta de este servicio que constituye una fuente fundamental y única de información para las zonas que no tienen señal ni internet.

Piden la vuelta del servicio de Radio Nacional en el marco del temporal de nieve que azota a toda la Patagonia

"Lo que pasa en la Patagonia es que en esta época nieva, se cortan las rutas, la gente queda aislada, pasa ahora y va a pasar siempre. Hace ver una realidad de nuestra región donde hay gente que no tiene celular y no tiene señal. Con las rutas cerradas y el clima, la gente ponía la radio y se enteraba cómo estaba la autopista Buenos Aires-La Plata o la General Paz, pero no sabían si en los campos petroleros podía entrar o salir la gente, porque la radio no transmitía”, dijo a Jornada el locutor y periodista deportivo en Radio Nacional Esquel, Rubén Fernández,

La nieve en Comodoro trae el recuerdo del gran temporal de 2001

Uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases era la privatización de Radio Nacional. Se juntaron más de 7.000 firmas que fueron enviadas al Senado y eso determinó que los senadores la sacaran a Radio Nacional junto al Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas de las empresas plausibles de privatización.

En el mientras tanto, hubo dos acciones más. "Uno fue el financiamiento de las redes que se hizo por un reordenamiento que incluía la transmisión vía internet de la radio donde se subía diariamente la información que se generaba en cada emisora. Además, la disposición de que domingos y feriados no se habilite el aire porque no se pagaba".

Desde Radio Nacional informaron que la autorización para la vuelta al aire vino desde la gerencia, pero no saben cómo seguirá en los próximos días.