Rada Tilly: piden la ampliación de la red de agua tratada en la ciudad

Los concejales del Partido Vecinal de Rada Tilly solicitaron a la Secretaría de Obras Públicas la creación de un proyecto para ampliar la red de agua tratada al sector oeste frente a la Ruta Nacional N° 3.

“Los vecinos que se encuentran en estos sectores también tienen que poder utilizar el agua tratada para el riego en sus propiedades; ellos también son ciudadanos que abonan impuestos para tener una ciudad mejor y tenemos que darles la opción de hacerlo”, expresó el concejal Guillermo Janeiro.

El proyecto de resolución propone que, una vez confeccionada la propuesta desde la Secretaría de Obras Públicas, se deberá enviar el proyecto de ordenanza para la ejecución de la obra.

“Pensamos este proyecto teniendo en cuenta las ordenanzas que son fundacionales para Rada Tilly, como la ordenanza N° 1558/02 que detalla el Plan de Desarrollo del sector oeste de la ciudad, la N° 1312/98 del Plan de Desarrollo Urbanístico "Siglo XXI" y, por último, la ordenanza N° 1372/99 del Plan Integral de Forestación”, dijo Janeiro.

Y agregó: "Estas normas son esenciales para el mejoramiento de los nuevos sectores de la ciudad, para que estos vecinos también desarrollen espacios verdes y gocen de las mismas oportunidades que los demás”.

En aquellas normativas que fueron legisladas cuando la planta de Rada Tilly era modelo en la región, se enuncia la creación de un gran cordón forestal a través de la inversión privada, en el sector oeste de la localidad.

“Este cordón no se creó, no se cumplió y lo poco que se desarrolló en la zona industrial de la ciudad tampoco cumplió con los lineamientos básicos generados por la mencionada ordenanza N° 1558/02. Si seguimos por este camino de desaciertos, la ciudad no va a ser la que esperamos en unos años; ya lo estamos viendo hoy”, sentenció el concejal.

Al mismo tiempo, indicó que los vecinos de la zona manifestaron en reiteradas oportunidades la necesidad de contar con agua tratada; por eso, desde el municipio sería oportuno brindarles la posibilidad de utilizarla.

“Creemos que no hay más tiempo para perder; necesitamos este proyecto y estamos en una época del año donde la obra puede realizarse”, culminó el concejal Janeiro.