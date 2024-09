La concejal de Juntos por el Cambio, Ximena González, anunció una importante modificación dentro de los requisitos para solicitar tierras al municipio de Comodoro Rivadavia. A partir de ahora, los solicitantes deberán presentar un libre de deuda alimentaria.

“Creemos que la función de los funcionarios en sí, es poder garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que existen y hay una que generalmente no se cumple, que es la obligación alimentaria. Entonces ahora como requisito para poder pedir tierras o lotes fiscales, además de los requisitos que ya existen, habrá que presentar un libre de deuda alimentaria”, contó.

“Esto significa que la persona no puede estar dentro del RAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RAM) provincial”, agregó.

La edil explicó que dentro del RAM se encuentran aquellas personas que no cumplen “con los alimentos dentro de dos meses consecutivos o tres meses aleatorios se los puede inscribir de esa forma con autorización judicial”.

Además, indicó que el objetivo de esta modificatoria “es que se puedan respetar los derechos porque creemos que los niños son una prioridad. Es una forma de obligar al alimentante a comprometerse con lo que realmente tiene que hacer”, sostuvo.

“Es entender que una persona que a su propio hijo no le quiere brindar una obligación que son los alimentos, es una persona que no es de fiar y no de confianza. Si le hace un plan de pago por la tierra, tampoco la va a pagar. Una persona deudora sigue siendo deudora”, manifestó González.