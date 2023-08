Quién era Facundo Molares, el hombre que creció en Chubut y murió durante una manifestación en el Obelisco

Este jueves, una manifestación organizada por Votamos Luchar y Rebelión Popular terminó con un muerto, que se descompensó mientras era detenido por la Policía de la Ciudad.

Se trata de Facundo Molares Schoenfeld, quien nació y creció en la localidad bonaerense de José C. Paz hasta que en su adolescencia su familia decidió instalarse en Trevelin, en Chubut, donde terminó la escuela secundaria. Fue Hijo del juez de paz, Néstor Hugo Molares.

Desde joven decidió inclinarse por la militancia política en sectores de izquierda. Esto a partir de propias inquietudes y la influencia de su padre Hugo, que trabajó en un hospital de Ciudadela e incluso estuvo cerca de ser secuestrado en la última dictadura militar por su rol como delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Así se sumó inicialmente la Federación Juvenil Comunista. Vivió nuevamente en Buenos Aires por varios años, hasta que la crisis del 2001 marcó un antes y un después.

Poco más tarde, salió a recorrer América Latina, inspirado por la figura del Che Guevara. Pasó por Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador antes de llegar a Colombia.

Su paso por las FARC

Allí, en 2003 se integró a la Columna Teófilo Forero en el pueblo de Los Pozos. Por entonces tomó el nombre de Camilo Fierro. Crítico del acuerdo de paz, se fue en 2018. "Dejé el campamento a la luz del día, me despedí de mis compañeros de 15 años. Sentí tristeza por el pueblo colombiano, porque su sufrimiento no terminó y se merece una vida mejor", declaró más tarde a Tiempo Argentino.

Una vez instalado en el país, impresionado por la realidad social, decidió sumarse a las FARC: "Escuchaba las historias de los campesinos desplazados, los masacrados por los paramilitares, la pobreza extrema, la prosperidad que habían tenido en los años de la guerrilla. Ver esa realidad y mi recorrido me hicieron sumarme a las FARC. Era jugársela, vengo a ofrecer mi corazón. Como decía el Che, dejar anotado a quién hay que avisarle en caso de perder la vida", agregó.

En esos años, vivió distintas situaciones extremas que pusieron en grave peligro su vida: "Zafé por la fortuna y la rapidez de piernas. Cuando te ataca un avión con toneladas de explosivos, valen las piernas, no es cobardía. Es inteligencia. Me tocó enterrar a muchos compañeros destrozados. Personas que no deberían haber muerto", reflexionaba Morales en aquella entrevista realizada el año pasado.

En su paso por Colombia, el revés más duro lo recibió de sus propios compañeros de armas cuando las FARC y el Gobierno empezaron el 4 de septiembre de 2012 un alto definitivo al fuego. Las partes finalmente firmaron el “Acuerdo de Paz” el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel como veedor internacional.

Con la desmovilización de las FARC, el argentino buscó otros horizontes. Luego de desvincularse de la insurgencia armada, llegó a Bolivia a principios del 2018, donde trabajó como reportero gráfico para una revista hasta mayo de 2019, momento en el que regresó a Argentina y decidió dedicarse a ser comunicador popular.

Se inició en el fotoperiodismo y en 2019 viajó a Bolivia para retratar el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. En ese contexto, el argentino fue víctima de la violencia en las manifestaciones y estuvo a punto de morir. Pasó 23 días en coma inducido y según aseguró, los médicos que lo atendieron quedaron detenidos.

El 7 de noviembre de 2021, Molares fue detenido en la localidad chubutense de Trevelin, en base a un pedido de captura internacional emitido por la orden de extradición de Colombia. Era acusado del secuestro del concejal Armando Acuña, ocurrido en marzo de 2009 en el suroeste colombiano, y pasó casi ocho meses preso en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6 de Ezeiza a la espera del veredicto del juicio por su extradición al país cafetero.

Dos meses después, el 7 de enero de este año, Molares se presentó ante la JEP para solicitar la amnistía. Fue liberado en mayo de 2022, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia rechazara un pedido de extradición.

Tras su liberación volvió a dedicarse al periodismo y militaba en el Movimiento Rebelión Popular, donde escribía en la revista de ese espacio.

Su muerte

Según informó la Policía de la Ciudad, protestaba junto a otras personas contra la realización de las Elecciones 2023. Cuando intentaron quemar una urna, los oficiales buscaron evitarlo y desplegaron un operativo que terminó con seis detenidas.

Luego de practicarle maniobras de RCP durante cuarenta minutos, Molares Schoenfeld, militante de “Movimiento Rebelión Popular”, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía y murió de un paro cardíaco.