Lalo Mir visitó la provincia del Chubut en un reencuentro que tuvo con amigos y quedó impactado no solo por la naturaleza patagónica, sino que también vivió en carne propia el impresionante viento del último fin de semana.

El periodista y reconocido actor argentino dialogó con ADNSUR este martes y contó cómo fue su experiencia en la región considerando que terminó ocurriendo algo que no se la esperaba.

“Vine a Chubut a ver a mis amigos y cuando se trata de eso, los destinos son los destinos. Fuimos invitados a venir acá a un campo cerca de Aldea Beleiro, recorrimos la zona y estamos descansando”, comenzó diciendo el reconocido periodista.

Lalo indicó que sí conocía la zona este de la región, pero no el sector cordillerano. “No conocía, no había estado nunca por acá. Había pasado por la Ruta 3 en una oportunidad, conozco Comodoro Rivadavia y Ushuaia, pero esta parte de la Patagonia sobre los Andes no la había visitado nunca”, afirmó.

Además, dijo haber quedado sorprendido por la naturaleza local y detalló qué fue lo que le llamó la atención: “es una zona rural ganadera, hay muchas ovejas y pocas vacas. La inmensidad es lo que deja a uno sin palabras, uno anda mirando y tratando de apropiarse del territorio que es tan grande... Me cambia el ánimo, es algo que hay que comprenderlo porque es extraño. El contraste es increíble”.

En ese sentido, comparó a Chubut con una famosa localidad chilena: “fuimos también a Coyhaique y es otro paisaje absolutamente distinto, cuando cruzás el otro lado hay humedad y muy verde, acá es muy seco. El cruce nos sorprendió porque vinimos de Comodoro hacia acá, pasamos por Sarmiento y Río Mayo y pasado mañana nos vamos a Esquel que es lo más turístico y conocido”.

Por último, reveló que le tocó vivir la alerta naranja y amarilla por fuertes ráfagas del fin de semana pasado y relató la experiencia que vivió junto a sus amigos: “el domingo, que fue el día del viento terrible, fuimos a experimentarlo a Río Mayo, a la parte más alta de la región. No me podía bajar de la camioneta porque no podía abrir la puerta. Me tuvieron que ayudar y me agarré para no volarme... Después me enteré que había sido un viento fuerte para todos, fue tremendo, no podía mantenerme en pie”. contó.