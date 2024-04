Qué es el "Modo Menta", la nueva función que transformó el aspecto de WhatsApp

WhatsApp es la red de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y tiene consigo millones de usuarios.

Muchos optan por cambiar el diseño de la aplicación y ahora se puede adaptar el “modo menta” para cambiarle la apariencia.

Cómo activar el “modo metna” de WhatsApp

El primer paso es descargar la aplicación Nova Launcher en su dispositivo Android (no está disponible en todas las versiones de iPhone).

Abrir el programa y definir el estilo que se quiere en sistema operativo. Los mismos van entre íconos grandes, animados, en color metalizado, etc.

Luego habrá que ingresar en internet y buscar la imagen de “WhatsApp Menta” y descargarla.

Como tercer paso, hay que abrir Nova Launcher y definirla como predeterminada en WhatsApp.

Luego hay que presionar el ícono de la app y se aparecerá la opción de “Editar”. Allí habrá que tocar y escoger la imagen del “modo menta”.

Por último se aplicará y habrá que “guardar los cambios” que se verán reflejados dentro de la aplicación y su apariencia será notoria.

Es importante aclarar que Nova Launcher no forma parte de WhatsApp ni fue desarrollada por Meta. Aunque en teoría no ocasiona ningún perjuicio en tu cuenta, ni te pide claves de acceso, cualquier problema que pueda ocasionar su uso, no será atendido por el soporte oficial de la plataforma de mensajería.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Nova Launcher, entonces, es simplemente un complemento para cambiar la apariencia de la aplicación, que también tiene una opción paga, con más funciones, llamada Nova Launcher Prime. Pero en este caso no es necesario descargarla.