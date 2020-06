RAWSON (ADNSUR) - Desde Casa de Gobierno en Rawson, en conferencia de prensa, el ministro de salud de Chubut, Fabián Puratich fue consultado sobre la posibilidad de realizar alguna modificación de los protocolos o medidas sanitarias, tras confirmarse la primera muerte por coronavirus en la ciudad de Trelew.

“Las recomendaciones las venimos diciendo desde el primer día, hoy más que nunca tenemos que ser mucho más fuertes sobre los cuidados individuales, no hay vacuna ni nada que nos proteja más que no salir de la casa si no es necesario, y si tenemos que hacerlo cumplir con todas las normas”, recordó.

Puratich además pidió a la población extremar todos los recaudos: “No debemos circular y en caso de hacerlo mantener el distanciamiento social, el virus lo salimos a buscar nosotros, la única forma de cuidarnos es no circular y más en lugares como Trelew donde tenemos la circulación viral comprobada”, dijo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, indicó que se presentó ayer un caso nuevo de coronavirus en Trelew y otro con desenlace fatal, pero aclaró que “esto no altera los protocolos que venimos llevando a cabo en toda la provincia”.

Asimismo, confirmó que “hemos hablado con el Juzgado Federal, salvo en Trelew, ya no se dará aplicación al artículo 205 porque entienden que el ultimo decreto no establece el aislamiento, sino distanciamiento social ya no habría incumplimiento de la norma”.

Por último, el ministro aseguró que si damos cumplimiento a todas las medidas “vamos a lograr salir de la circulación comunitaria del virus, y empezar a trabajar con la administración de la cuarentena”.