COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, dialogó en exclusiva con Ana Tronfi y Pablo Vernazza sobre todo lo que está pasando con el coronavirus en Chubut y en Comodoro Rivadavia.

"Tuvimos un brote dentro de lo que fue la pandemia en Argentina, Teníamos una curva muy plana esto era una posibilidad. Con los 23 casos del domingo tuvimos un pico y un llamado de atención para repensar las medidas que estábamos tomando", dijo el ministro.

"Veníamos midiendo la duplicación, en términos muy largos porque teníamos muy pocos casos, pero en este fin de semana la velocidad de duplicación fue cada 4 días", mencionó.

Puratich consideró que el brote de este fin de semana "está dentro de lo que se prevee dentro de esta nueva normalidad: cuanta más gente circule en la calle, cuanta más gente vaya a trabajar, cuando más movimiento haya, más probabilidades hay de transmisión. Nosotros la semana pasada ya teníamos una circulación de más del 90% de las personas, casi una normalidad, cuando todavía se pedía que se salga lo mínimo indispensable".

"Tenemos que pensar en salir sólo si es necesario, en cuidarnos individualmente porque sino exponemos a toda la comunidad", indicó.

COMODORO RIVADAVIA NO TIENE TRANSMISIÓN COMUNITARIA

Aclaró que "en Trelew y Rawson hubo 4 o 5 casos que no se los pudo unir epidemiológicamente con ningun otro caso de coronavirus, por eso se habla de transmisión comunitaria. Este no es para nada el caso de Comodoro, donde todos los casos son de contactos estrechos con otro positivo de covid-19, y estamos trabajando para que así se mantenga",

Lamentó que se "estigmatice una actividad, en este caso la pesca, cuando lo que sucedió fue que un ciudadano se enfermó y transmitió coronavirus a otras personas porque fallaron los controles o las medidas", y apuntó que "si alguien aparece contagiado en su trabajo en general se debe más que al ámbito laboral, a la red de contactos que uno tiene en su vida cotidiana".

REGRESO DE CIUDADANOS A CHUBUT

El ministro valoró que, en el caso de las personas que regresaron a la provincia, el trabajo se "hizo bien" y los controles fueron muy estrictos, con dos llamados por día y una visita diaria al domicilio.

"Si después de estos 28 días sin casos hubieramos dicho 'no entra más nadie a la provincia' , la situación hubiera sido otra", enfatizó.

"Ahora estamos en un momento muy crítico, la mayoría de las personas viene de lugares muy complicados (Buenos Aires, Córdoba), donde la circulación viral es certificada. Por eso hay que poner un punto y trabajar estos días muy bien para frenar los casos, y después empezamos a pensar en traer nuevamente ciudadanos a la provincia", sostuvo.

LOS HISOPADOS NO PUEDEN REALIZARSE EN CUALQUIER ANTES DEL SEPTIMO DÍA DE CONTACTO

"Entre el 7mo y el 8vo día a partir del contacto con una persona que da positivo con coronavirus, recién ahi se positiviza, no tiene sentido hacer un análisis antes porque no va a dar nada", explicó el ministro.

Remarcó que "el hispopado tiene que hacerse entre el 7mo y el 8vo día, y aunque de negativo se tiene que quedar aislado 14 días porque es la ventana en la que puede desarrollar la enfermedad".

"En Comodoro se están procesando unas 86 muestras", indicó.

FLEXIBILIZACION DE LA CUARENTENA

"No es que la sociedad se relajó, porque somos de encontrarnos, abrazarnos, besarnos y no nos hemos adaptado al aislamiento", reconoció, indicando que las medidas de flexibilización de la cuarentena permitieron en reencontrarse con otras personas y quizás descuidar las medidas de prevención.

PROTOCOLOS EN LAS DISTINTAS INDUSTRIAS

"Los protocolos en las industrias con actividades productivas escenciales como la pesquera y la petrolera, así como la alimenticia, están vigentes desde el primer momento, porque eran actividade exceptuadas", recordó Puratich

"Pero también está la responsabilidad individual, yo si tengo algún síntoma, no tengo que circular, no tengo que ir a trabajar y tengo que dar aviso, no puedo después echarle la culpa únicamente a las autoridades", consideró.

RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD

El ministro recordó que en los últimos días se recibieron y se repartieron 20 respiradores a las terapias intensivas de las distintas localidades, y se están trayendo de Buenos Aires más cantidad de reactivos para realizar los análisis.

Puratich indicó que "se compraron alrededor de 10 mil barbijos, destinadas al uso de quienes hacen los hisopados y quienes trabajan en las terapias intensivas".

"Si uno piensa que de estos 73 casos que tenemos sólo uno está en terapia intensiva, eso es una muestra de que el sistema va a responder",dijo.

"Podemos tener la mejor gestión de salud, pero si cada uno, individualmente, no se cuida como tiene que cuidarse no nos va a ir bien", sostuvo.