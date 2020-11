RAWSON (ADNSUR) - El secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, confirmó a ADNSUR que "180 trabajadores" pudieron cobrar su sueldo del mes de septiembre. De ellos, "entre 105 y 110 son trabajadores de la educación (otros pertenecen a Vialidad, Salud, etc.) que estaban en el rango 1 o 2 de agosto y que cuando se pagó hace una semana no percibieron ningún tipo de salario porque pasaron al rango 3 de septiembre. Como éste se va a pagar recién el mes que viene iban a estar entre 57 y 60 días sin percibir ningún otro haber", explicó. Dijo que el depósito fue hoy y que podrán cobrar mañana sábado por cajero. Mientras tanto, fuentes del Gobierno consultadas por ADNSUR informaron que se depositaron $32 millones para pagarles el sueldo a unos 400 estatales.

"Ese grupo había cobrado su último haber el 16 de octubre -recordó Goodman-. En ese momento cobraron los haberes de agosto. Esto lo planteamos con Marcela Capón y la Mesa de Unidad Sindical la semana pasada al ministro (de Gobierno, José) Grazzini, luego lo presentamos por nota planteando que según nuestros registros pasarían 60 días sin cobrar y que era insostenible, más allá de que hubo trabajadores que no vieron un peso en febrero. Se resolvió favorablemente y hoy le están depositando los haberes. Son trabajadores de la educación, de Vialidad, Salud y demás que, por diferencias salariales pasaron por hasta 1000 pesos del rango 1 al 3".

Sobre si avanzan las negociaciones en relación con la deuda de sueldos y medio aguinaldo que mantiene el Gobierno con los empleados, mencionó: "Nuestro planteo siempre ha sido el mismo. No nos vamos a correr de que tienen que abonar lo adeudado, que no debe ser en cuotas. No hemos sido convocados nuevamente; nos quedan pendientes cuestiones. Ya lo planteamos. No vamos a ir a ninguna negociación por lo adeudado sino la exigencia que estamos haciendo constantemente. Debe ser pagado en tiempo y forma en un solo pago. Seguimos cobrando escalonado, pero todos en una misma fecha con esta situación insostenible; a todos se les adeuda como mínimo un mes. Más del 65% de educación del rango 3 se le adeudan dos meses y al resto un mes".

Goodman resumió: "Esta es la situación que esperamos se pueda resolver. Seguimos comunicándonos con el Gobierno. Queda a resolver el tema con el Banco del Chubut. Queremos que se resuelva positivamente esta situación que fuera la que suspendió el cobro del pago de préstamos personales por recibo de haberes o por el pago de las cuentas sueldos porque lo que pretende imponer el Banco del pago con intereses resulta por lo menos para nosotros, ilegal".