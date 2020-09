COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un pediatra y el jefe de Rehabilitación del Hospital Regional de Comodoro dialogaron con ADNSUR e informaron cómo es la atención en los sectores ante las medidas del personal de salud por la falta de pago de sueldos por parte del Gobierno provincial.

En el marco de la protesta que tuvo lugar en las últimas horas afuera del Hospital Regional, el pediatra Maximiliano Medina explicó: "No solo es el reclamo de la actualización de los pagos (nos deben dos meses y el aguinaldo) y la actualizacion de esos pagos sino que tambien reclamamos la falta de acceso de la población al sistena de salud, la falta de preparación del sistema en estos momentos. Hay miles de niños que no pueden asistir a terapias de recuperacion y a los consultorios porque hoy el personal no ha cobrado. Es sumamente amplia la repercusión de esto; no es solo que no hemos cobrado. Es un descuido hacia la población y hacia el trabajador que pese a todo está prestando servicios pero llegamos a un punto en el que decimos basta".

"El servicio de neonatología, pediatría y terapia intensiva prestan servicio normalmente. Lo que sí hemos hecho es disminuir la frecuencia de asistencia al servicio, pero se están haciendo servicios desde el domicilio, llamadas a pacientes crónicos, seguimientos de pacientes covid; no dejamos de prestar servicio", aclaró.

Sobre cómo continuará el reclamo, dijo: "no queremos dejar a ningún niño sin atención y nos organizamos para abarcar la mayor población posible pero no es suficiente".

"Mentalmente es agotador. Se deben dos sueldos, aguinaldo. Es la falta de no atención hacia el público. No estamos haciendo retención de servicios pero estamos haciendo rotación de personal para no agotarlo. Se atiende pero en menor cantidad de tiempo", aclaró y amplió: "las guardias atienden normalmente pero menor cantidad de pacientes", sumó el jefe de Rehabilitación del Hospital Regional, Ariel Mendonca, en contacto con esta agencia.

El profesional aseguró que es una situación "desgastante. Tenemos colegas que están dejando de pagar sus impuestos, que no vienen porque no tienen nafta. No sabemos cuándo vamos a cobrar", explicó.

"Respecto al pago antes a Seguridad, todos estamos en la misma. No tenemos que pelear entre nosotros. Tendrían que pagarnos a todos en mismo tiempo y forma", consideró.