Proteccionistas de Rada Tilly denuncian que un proyecto de ordenanza busca instalar una perrera

Desde la comunidad proteccionista de Rada Tilly, expresaron su preocupación al enterarse de la existencia de dos proyectos de ordenanza que buscan volver a instalar una perrera en la localidad, junto a la utilización de eutanasia en perros y gatos.

Según precisó Nancy Arismendi en diálogo con ADNSUR, “estábamos muy preocupadas con dos proyectos de ordenanza que iban a ingresar al Concejo Deliberante para ser tratados hoy y que finalmente no fueron ingresados”.

Ambos proyectos están relacionados con lo contravencional -infracciones al Código de Convivencia Ciudadana- y al equilibrio poblacional de perros y gatos. “La idea de ellos es separar estos dos aspectos, está bien, se entiende, pero en el proyecto de ordenanza de equilibrio poblacional, no plasmaban nada de todo lo maravilloso que está haciendo Rada Tilly”, explicó.

“En lo contravencional, se entiende que ellos necesitan un marco legal para aquellos vecinos que no entran en razón, y no se hacen cargo de los animales que tienen. Necesitan tener herramientas para poder lograr que esos animales no anden en la calle sin contención de sus familias y permanezcan en sus patios”, dijo.

“Pero en lo contravencional encontramos otra vez la opción de la perrera. Esta fue demolida en Rada Tilly, ya no hace falta gracias a todos esos años de aplicar una política pública de excelencia”, indicó en relación a las vacunaciones y esterilizaciones gratuitas que se desarrollan en la localidad.

La proteccionista indicó que este nuevo proyecto presentado para ser tratado en la sesión, “hablaba nuevamente de perrera, eutanasia y registro. Estábamos muy sorprendidos de los proyectos que estaban saliendo, que implican volver a empezar desde cero”.

Desde el Concejo Deliberante, finalmente les comunicaron a las organizaciones proteccionistas que los dos proyectos volvían a comisión, y no fueron tratados en la sesión de este jueves.

“En febrero tendremos que volvernos a reunir para volver a discutir. Estos proyectos implican retroceder, implica lo que ponen los vecinos, sus impuestos, sus recursos para que funcione esta política pública de excelencia”, finalizó.