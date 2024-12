Proponen mejorar las veredas del centro de Comodoro Rivadavia, con beneficios impositivos para frentistas de comercios, así lo reveló el concejal Martín Gómez en diálogo con ADNSUR, respecto al proyecto de ordenanza que ingresó a comisión.

“Hemos presentado un proyecto que se enmarca en un reclamo, en una demanda constante de nuestro espacio y por supuesto de la ciudadanía. Insistimos, el espacio público en Comodoro Rivadavia, entendemos nosotros, está en un estado de abandono total y el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto cuanto antes”, explicó.

“En este sentido presentamos un proyecto de ordenanza, que se llama ‘Haciendo Veredas’, que tiene como objetivo promover una iniciativa conjunta con los frentistas que incluye un importante beneficio impositivo y financiero trabajando, digamos de manera articulada con ellos”.

Chubut anunció el calendario escolar 2025 y confirmó 192 días de clases: cuándo iniciarán

“Es es decir, los frentistas que accedan a este programa van a tener beneficios impositivos y también a la hora de comprar los materiales”, reveló.

Por otra parte, Gómez detalló los puntos centrales del proyecto. “La compra de los materiales quedan a cargo del frentista, la mano de obra y las herramientas para hacer la vereda, digamos lo pone la Municipalidad”.

Es de la Patagonia, se fue a Grecia por amor y creó una marca de perfumes que fue elegida entre 500 fragancias del mundo

“Aquel vecino que acceda a este programa es beneficiario de un 50% del impuesto inmobiliario mientras dure la hora de reparación de su vereda y la compra de estos materiales que estaban a cargo del frentista, proponemos en el proyecto que sean que se puedan pagar hasta en 12 cuotas sin interés y/o con un 30% de descuento en algún comercio de venta de materiales de construcción que esté adherido al programa o lo cual implica también un beneficio para para los comercios locales que se adhieran este plan con con el Estado municipal”, detalló.

“Básicamente en eso consiste el proyecto. El Estado no puede y si bien es responsabilidad del frentista, el estado de la vereda, como todos sabemos, no puede desentenderse y tiene que tomar acción digamos. Tiene que llevar la iniciativa porque la verdad que no estoy diciendo nada nuevo ni que no sepamos, las veredas de Comodoro son un desastre y hay que mejorarlas”, explicó el concejal.

Sigue el alerta amarilla por lluvias intensas en un sector de Chubut

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA

“En cuanto a los requisitos para ingresar a este programa o los que proponemos nosotros serían sencillos, simplemente residir en la zona urbana de la ciudad, ser titular del inmueble o el inquilino autorizado con el propietario y no registrar deuda de impuestos inmobiliarios”, indicó.

Por ultimo, señalo que se trata de un “proyecto de ordenanza que ingresó a comisión y como siempre queda digamos duplicado a la voluntad en este caso del oficialismo, pero entiendo que le sirve tanto al Estado municipal, en términos impositivos y de trabajo en la vía pública, de mejoramiento de la estética, de la accesibilidad y de la transsitabilidad de la vereda”.

Flybondi y la furia de los pasajeros por las continuas cancelaciones que afectan a Comodoro y Madryn

“También le sirve al propietario porque no solamente mejora su inmueble, sino también que recibe un beneficio impositivo, así que me parece que es un proyecto que ganan todos y mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos”, concluyó.