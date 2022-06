La Dirección Gral. de Bromatología y Laboratorio de la Municipalidad de Comodoro informó este martes que se prohibe la comercialización de una marca de agua envasada, hielo en rolitos, y soda debido a que se encontraron irregularidades en la documentación y habilitación requerida para su venta.

Indicaron que la decisión fue promovida por el Departamento Provincial de Bromatología de la Dirección de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud.

Fuentes consultadas por ADNSUR indicaron que la prohibición no se debe a que el producto haya mostrado algún componente que no sea apto para su consumo humano, o tóxico, sino que no cumple con la normativa vigente, con lo cual tampoco se puede asegurar la calidad e inocuidad del mismo.

Se trata de:

• Agua de mesa envasada, marca “DEL GOLFO” R.P.A.D.B. 07002545

• Soda, marca “K.A.M”, R.P.A.D.B. 07002546

• Hielo en rolitos, marca “K.A.M” R.P.A.D.B. 070002547