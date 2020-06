RAWSON (ADNSUR) - La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conjuntamente con la asociación de trabajadores independientes de la Comarca Andina, presentó ayer jueves ante el Juzgado Civil, Familia, Comercial, Rural, Laboral y de Minería, con sede en Lago Puelo, una acción de amparo colectivo a favor de los ciudadanos que necesitan atravesar a diario la “frontera caliente” del paralelo 42°, bloqueado por un retén de la policía del Chubut en el marco de la pandemia mundial por el coronavirus.

Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Nacional, Raúl Prytula, explicó en la puerta del municipio de El Bolsón que “llevamos casi 80 días de aislamiento y sin atención al público, estimo que el juez tendrá tiempo ahora para resolver este requerimiento en plazo perentorio. En el escrito, le explicamos el significado de la microrregión y la importancia del tránsito de personas entre las localidades que la componen, con una interdependencia indisoluble que no se puede interrumpir”.

En coincidencia, se recordó que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, precisó el lunes que “la relación de comarca también se da en la zona de Viedma/Patagones, Cipolletti/Neuquén o La Adela/Río Colorado”, aunque en el caso de El Bolsón/Lago Puelo “imperan las restricciones impuestas por Chubut”. Prytula destacó asimismo que la APDH “también presentó un habeas corpus para la circulación entre las ciudades de Trelew y Rawson, donde se llegó a un acuerdo entre la justicia, el Poder Ejecutivo de la provincia y los demandantes”.

“En nuestro acaso, día a día se observan cuestiones apremiantes, como aquellos pacientes del noroeste del Chubut que se quedan sin sus medicinas para las enfermedades de tratamiento prolongado, siendo que existe el decreto nacional 269/20 que los protege”, graficó el abogado. “Acá no prima la cordura, no es lógico que se tenga que llegar a una presentación judicial. Los funcionarios chubutenses no pueden interpretar lo que quieren respecto de la ley de emergencia”, concluyó Prytula.

Previamente, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, ratificó los listados armados con su par de El Bolsón, Bruno Pogliano, para que unos 150 trabajadores independientes, comerciantes, profesionales y productores se puedan desplazar por la ruta nacional 40 para cumplir con sus labores a ambos lados del límite interprovincial.

Precisó que “las autorizaciones tramitadas entre los ministros de Gobierno de ambas provincias aún no están vigentes. La última noticia que tengo de José Grazzini es que esta semana se iban a estar reuniendo Arabela Carreras y Mariano Arcioni para resolver el reclamo. En detalle, la propuesta era aprobar un mecanismo interno para los vecinos de la Comarca Andina”

SOLIDARIDAD

Esta semana, la mandataria rionegrina, Arabela Carreras, anticipó que “tenemos un gran avance a través del diálogo entre los ministros de las dos provincias, pero así como el hospital de El Bolsón atiende sin distinción a todas las personas que vienen de la Comarca Andina (tanto chubutenses como rionegrinos), el mismo sentido solidario es el que esperamos de los funcionarios vecinos, que hasta el momento no lo observamos de la mejor manera”.

A su turno, Eduardo Cámara (vocero de los trabajadores independientes), explicó que “somos albañiles, gasistas, carpinteros, fleteros, jardineros que necesitamos cruzar para ganar el mango, porque los cuentapropistas no tenemos un sueldo fijo. Estaba todo encaminado, pero del lado de Chubut se durmió el trámite, aun cuando sus pares de Río Negro reclamaron varias veces. Lo cierto es que no tuvimos respuesta, a pesar de que el ministro José Grazzini ya tiene las listas”.

“Acá no estamos pidiendo trabajo, sino poder continuar con las obras que están en marcha desde antes de la pandemia. La propuesta es poder terminar, cobrar y llevar el sustento a cada familia”, recalcó, tal como destaca diario Jornada.

SIN CASOS

Cabe señalar además que a la fecha no hay casos positivos de COVID-19 en El Bolsón –tampoco circulación comunitaria del virus-, aun cuando sigue preocupando la realidad de San Carlos de Bariloche (a 120 km de El Bolsón), donde hay 11 casos positivos y también falleció un hombre de 75 años, con patologías previas.

En consecuencia, se mantienen firmes los controles de bioseguridad para todas aquellas personas que provengan de la ciudad lacustre, obligando en el acceso norte al aislamiento de los residentes y con un protocolo especial diseñado para los proveedores. Además, Vialidad Nacional ordenó la restricción horaria para circular en las rutas nacionales 40 y 23.