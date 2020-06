TRELEW (ADNSUR) - El director del Hospital zonal de Trelew, Sebastián Restuccia, leyó un comunicado este jueves al mediodía, en el que confirma la renuncia de autoridades del área de la salud en siete localidades de Chubut.

Se trata de los directivos del área programática de Rawson, Dolavon, Gaiman, Camarones, Paso De Indios, Las Plumas y Trelew y también el cuerpo directivo de todos los Hospitales.

La protesta en el Hospital de Trelew. Foto: Diario Jornada

La decisión se tomó "atento a que el sector de la salud en su conjunto no tiene respuestas, en relación a la fecha concreta de pago de sus haberes y siendo que el mismo se encuentra al frente de la pandemia de coronavirus desde el primer día”, dijo.

Y confirmó que “este equipo directivos junto a autoridades del área programática hacen efectiva su renuncia a los cargos jerárquicos, como medida de apoyo al personal de la salud”.

PROTESTA EN EL HOSPITAL DE TRELEW

Tras conocerse el arribo del responsable de Salud provincial, Fabián Puratich al Hospital de Trelew, empleados de todos los servicios del nosocomio montaron una protesta dentro del edificio y reclaman la presencia del ministro. La manifestación es por el reclamo del pago de sus haberes adeudados.



Representantes de los trabajadores piden que Puratich se ponga al frente de los reclamos, informó Diario Jornada. Señalan no haber cobrado los sueldos del mes de abril y mayo, y estar trabajando bajo un decreto de emergencia sanitaria.



Entienden que no son considerados como prioridad, aún en el marco de la pandemia. Denuncian haber cobrado de forma unificada, pero no en tiempo y forma.