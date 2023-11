Tatiana Goic,diputada por el CET, destacó la presencia en la mesa de Daniela Andrade, referente provincial del colectivo LGBTIQ+, quien le acercó el Proyecto de Ley Integral Trans para que lo trabajara y se pudiera presentar en Chubut y ha sido un gran motor para que se ponga en discusión este tema.

“Es una luchadora. Dany debería estar ocupando una banca por su gran capacidad y ser ella la que lo pueda presentar, porque esta ley es una reivindicación y es una forma de reparación histórica de un colectivo históricamente castigado, invisibilizado y discriminado.”

Goic resaltó que este es el tercer proyecto a nivel provincial que se presenta junto a la ya sancionada y reglamentada en la provincia de Santa Cruz y del proyecto que se está tratando en San Luis.

Asimismo, la diputada Tatiana Goic destacó algunos aspectos del proyecto de Ley en materia de Educación, cuidado de las infancias trans, los derechos y garantías al acceso a la Salud y sobre todo la creación de una asignación para personas trans mayores de 40 años.

En el uso de la palabra, la diputada Monica Saso, agradeció a la diputada Goic por lograr presentar este proyecto y a las personas presentes representantes del colectivo trans.

“Tatiana sigue en el próximo mandato y es muy bueno porque está garantizado que seguirán representados estos temas en el tratamiento parlamentario”.

Daniela Andrade, una de las máximas referentes de ATTTA y FALGBT y gran gestora de este proyecto de Ley agradeció la presencia de militantes del colectivo trans y a la diputada Goic.

“No es la primera vez que Tatiana nos acompaña” dijo Andrade y agregó que “acá estamos presentado este proyecto de ley tan importante. Elegimos trabajar con ella porque tenemos la seguridad de que Tatiana lo va a pelear con la vida”.

“Algo le destaco a Tatiana que no es careta, que no se cuelga de nuestra causa, ni lo hace por moda o para sacar rédito político y decirle que la vamos a acompañar”, expresó Andrade. La referente oriunda de Comodoro Rivadavia también remarcó la sanción de Ley de Identidad de Género N°26.743, sancionada en 2012.

“Tuvimos una abstención de la ley y fue de Chubut. Fue terrible pero nos motivó a redoblar el trabajo”, sostuvo Andrade.

Para la referente del colectivo trans “este es un momento histórico muy complejo. Hay una propuesta política que quiere cercenar nuestros derechos que tanto nos ha costado conseguir. No me imagino no utilizar el nombre por el cual me identifico” y se emocionó al recordar a todas las compañeras y compañeros que han dado la vida y la siguen dando por conseguir derechos. “Tuvimos que atravesar muchísimas dificultades. Y poder reparar este genocidio trans a través de esta ley es muy significativo y muy emotivo” dijo Andrade.

Cupo laboral trans

“El cupo laboral trans es un excelente logro, pero todavía hay muchos de nosotras, nosotros, nosotres que aún no tienen trabajo y tienen que recurrir a la prostitución” expresó Andrade y destacó que “muches han tenido que realizar sus estudios con su identidad muerta y les ha costado muchísimo poder cambiar el nombre en el título. Por eso es tan importante que esté incluido en el proyecto el acceso a la educación”

Mayka histórica

En la presentación del proyecto de Ley Integral Trans estuvo la histórica luchadora y referente del colectivo trans de la provincia, Mayka Acuña, expresó su emoción por la presentación de este proyecto. “Empecé a luchar y militar en 1992, una época muy difícil para manifestarse, con las autoridades policiales muy contrarios a nuestros encuentros” dijo Mayka.

“Soy vicepresidenta del grupo nacional e internacional LGBTIQ+ y es increíble que desde Europa y Estados Unidos nos destaquen las leyes que tenemos en Argentina. Ellos están sorprendidos y muy interesados en nuestra experiencia” dijo Mayka muy emocionada.