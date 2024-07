El pasado domingo 14 de julio, se desató un incendio forestal en la provincia de Córdoba. En el lugar, trabajan más de 275 bomberos, que son trasladados en helicópteros. Además, tres aviones participan en los operativos. Aseguran que ya se quemaron 3.500 hectáreas.

El hecho ocurre sobre una zona de difícil acceso en el cerro Champaquí, en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. De esta manera, la única forma para acceder y poder combatir las llamas es a través de vehículos aéreos.

Por su parte, Karin Knoepfli, jefa de Bomberos del cuartel San Javier y Yacanto señaló que sin dudas tiene que haber sido un factor humano.

Por su parte, Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil en declaraciones con la prensa, indicó que “Hoy sumaremos más bomberos y más recursos para poder contrarrestar los fuertes vientos que van a complicar aún más las tareas”.

“El fuego está a unos 10 km de la localidad de Yacanto, está desplazándose en la cima de la montaña, de norte a sur según va el viento, pero no va cayendo para los costados”, explicó. No obstante, indicó que por el momento las viviendas cercanas a la zona no estarían en peligro.

En tanto, considero a este incendio como “el más grande que tuvimos en esta temporada de incendios forestales, que tiene que ver con el adelanto del invierno, la cantidad de heladas, el frío, la poca humedad y el viento”, explicó a Cadena 3.

Por último. Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, reveló que hasta el momento se quemaron pasturas naturales de altura. Aunque indicó que afecta tanto la calidad del suelo como la fauna autóctona de la región.