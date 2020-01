TECKA - Por un desperfecto que dañó el refrigerador del motor que genera energía para toda la localidad, Tecka se encuentra sin luz ni agua desde la 1 de la madrugada del jueves: “La estación de servicio es la única que tiene energía”, indicó el titular de la seccional de Luz y Fuerza del pueblo, Fabián Briones.



En concreto, el mecanismo del ventilador que refrigera el sistema energético se sobrecalentó y por lo tanto dejó de funcionar, obligando a los empleados de la Cooperativa local a realizar un corte de luz de tiempo indeterminado. Además, al no haber energía tampoco funcionan las bombas de agua potable, informó Diario Jornada.



El motor, que trabajaba de forma provisoria, dado que el generador utilizado habitualmente se encuentra averiado, fue arreglado anteriormente, pero el sistema solo estaba preparado para actuar en situaciones de emergencias.



“Esta situación se viene viviendo hace tiempo, pero nadie nos da una solución”, señaló Briones, y apuntó contra una localidad vecina: “La solución es acoplarnos al interconectado provincial, pero no sé qué problema tienen en Gobernador Costa que no nos quieren enviar la energía”.

TRABAJAN PARA SOLUCIONARLO

El Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, informó que se encuentran trabajando en forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica «Tehuelches» Ltda. de Gobernador Costa; la Cooperativa de Luz y Fuerza Tecka Ltda; y la Municipalidad de Tecka, para solucionar los inconvenientes ocasionados con el servicio eléctrico.

En ese sentido, el personal de Servicios Públicos de la Provincia, que se localizaba en Atilio Viglione, se está trasladando a la zona de Tecka para asistir en los trabajos de reparación.