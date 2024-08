Por el temporal de nieve, Comodoro recaudará entre 450 y 500 millones de pesos menos en regalías petroleras

Las consecuencias del temporal de nieve y la afectación de la producción petrolera de la provincia, que sufrió una pérdida de más de 4.000 millones de pesos en la recaudación correspondiente al mes de junio, tendrá su correlato proporcional en las arcas municipales.

“Nosotros cobramos esos ingresos con una diferencia de 45 días -precisó Barría, en referencia a que la merma se verá impactada a fines de agosto o principios de septiembre-. Pero estimamos que la reducción va a ser de entre 450 y 500 millones de pesos, lo cual es un monto muy significativo”.

Murió "carita de bebé", un reconocido delincuente en Comodoro e investigan si se trataría de un homicidio

Frente a ese imprevisto, indicó que no se puede buscar mayor recaudación, que ya está estipulada por la ordenanza tributaria, por lo que se tendrá que ajustar el gasto en áreas en que esto sea posible, hasta fin de año.

“Si tenemos que ajustar en algún lugar, no lo vamos a hacer en el área de Desarrollo Humano y Familia, donde tenemos que dar respuesta a la sociedad ante la mayor demanda. Hemos visto los indicadores de pobreza en la ciudad, con más del 50% y del 15,5% para indigencia, que son índices altísimos. Entendemos que debemos estar presentes como Estado para atender esa situación, por lo que el ajuste no puede pasar por ahí. Veremos de hacerlo en áreas de funcionamiento, o de obras delegadas”. Lo de cuestiones que abarcan no solo lo que resta de año, sino que abarquen por ahí perdido más te.

Es empleada de limpieza de un banco en Comodoro, encontró dólares y tuvo el mejor gesto del año

Barría precisó que el indicador no es algo que sorprenda, ya que vienen trabajando en el tema con el secretario del área, Angel Rivas, lo que llevó a elevar el monto de la tarjeta Alimentar a 30.000 pesos, en una asistencia que alcanza a alrededor de 1.200 familias en la ciudad.

“Ha habido un giro muy brusco en toda la cuestión social, con los recortes del gobierno nacional que además afectan sectores como salud y otros programas de asistencia, lo que nos obliga a nosotros a dar respuestas y es lo que se contempló en la reciente ampliación presupuestaria”, afirmó, en contacto con Actualidad 2.0.

Mismo camino, mismo final: la terrible coincidencia tras la muerte de "Carita de Bebé" en Comodoro

SUBA DEL BOLETO: “PARA DESDOBLARLO, HAY QUE AUMENTAR EL SUBSIDIO”

En otro orden, Barría se refirió al análisis sobre la tarifa del transporte público, tras una reunión mantenida este martes con el viceintendente, Maximiliano Sampaoli.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que la modificación de la tarifa del transporte se haga en dos etapas, como pidieron algunos concejales del oficialismo de manera extraoficial, el titular de Hacienda respondió:

“Tenemos una reunión con la comisión correspondiente la semana próxima y posiblemente ahí se tratará este pedido, que hasta ahora no hemos recibido de manera formal -indicó, en coincidencia con los dichos del secretario Sergio Bohe, la semana pasada-. Lo que nosotros hemos expuesto en su momento es una estrategia en la que abordamos el subsidio al transporte y el tema de las paritarias en la reciente ampliación presupuestaria, para llegar a fin de año de la mejor forma posible. Cualquier alteración a este plan, si hay una propuesta, tendríamos que analizar en profundidad para ver si es posible”.

Trágico incendio en Comodoro: encontraron muerta a una mujer en el interior de una casa

Barría respondió que no se descarta esa posibilidad. “No es una cuestión cerrada -admitió-. Nosotros proponemos un esquema que, creemos, es el adecuado. No obstante, si hay otra sugerencia formal, estaremos obligados a revisar si es viable o no. En principio, puede generar una distorsión importante, porque habría que volver a incrementar el subsidio, en unos 300 millones de pesos por mes, pero será cuestión de analizarlo profundamente”.