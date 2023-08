Policías marcharon por las calles de Comodoro en reclamo de mejoras salariales: "Pedimos un 5% más"

En la tarde de este viernes, personal policial marchó por las calles de Comodoro para pedir mejoras salariales. En este sentido, el Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol), rechazó el aumento del 35% y en cinco cuotas que ofrece el Gobierno del Chubut.

De esta manera, solicitaron un 5% más de aumento, para llegar a un 40% y en un solo pago.

“Estamos tratando de visibilizar el reclamo, que la gente entienda porque los policías tienen que salir a manifestarse a las calles ante la negativa del Gobierno de atendernos”, explicó Dante Rocha, referente jubilado de la Policía del Chubut a ADNSUR.

“No han habido novedades, recién el día miércoles nos van a atender. No sabemos como va a continuar todo esto, si vamos a tener que seguir en la calle o no. El gobierno tiene que saber que le estamos parando bronca, porque nuestros compañeros quieren tomar medidas más extremas pero no queremos llegar a eso, vamos a seguir con estas manifestaciones”, señaló.

En cuanto al reclamo salarial, Rocha indicó: “Pedimos un 5% más que sería un 40%, pero pagadero en una sola cuota, el Gobierno no es esta ofreciendo el 35% pagadero en cinco cuotas de $3.200 cada una”.

“De aquí a diciembre, cuando cobremos los últimos $3.200 no vamos a comprar ni un kilo de pan”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la situación económica del país y la devaluación en el país, donde se observan aumentos “aumentos en las góndolas, todos los días de los alimentos”.

“El Gobierno tiene que entender que ese 35% es insuficiente. Por eso estamos pidiendo el 40% y en un solo pago”, insistió.

Respecto al dinero, aclaró que “estamos hablando mas o menos de $18.482 pesos de aumento, que no es nada tampoco, porque ni siquiera es un pedido”.

“Indigna, los policías no estamos acostumbrados a manifestarnos pero bueno tenemos que salir a la calle para que nos escuchen”, mencionó Rocha.

Por otra parte, sostuvo que en “Comodoro Rivadavia, somos alrededor de 2.500 efectivos de calle”, sin embargo, explicó que “muchos de nuestros efectivos a esta hora están trabajando o cubriendo un servicio de policía adicional porque el sueldo no les alcanza. Por eso somos una escasa cantidad de policías los que nos venimos a manifestar. El Gobierno lo sabe y por eso nos hace esperar”.

Por último, se refirió a la situación y expresó: “No sé como continúa, vamos a ver después que es lo que deciden hacer después los compañeros y lo que mandan a hacer los compañeros de Bienestar Policial”.

“Mientras tanto, vamos a seguir con las marchas y vamos a seguir con nuestras reuniones y charlando sobre el aumento, que es lo que nos conviene y que es lo que no nos conviene. Esperamos una oferta que sea mejorada desde el Gobierno y que nos digan ‘bueno tenemos esto’ pero un solo pago, siempre”, concluyó.