Policia comunitaria intercambia bebidas alcohólicas por alimentos y los dona a los comedores de Trelew

La Policía Comunitaria de Chubut ha desarrollado una creativa propuesta para brindar asistencia a los comedores y merenderos de la ciudad de Trelew. En lugar de simplemente confiscar las bebidas alcohólicas comercializadas de manera ilegal, las intercambian por alimentos y artículos esenciales que pueden ser donados a quienes más lo necesitan.

En este sentido, los uniformados decomisaron una gran cantidad de botellas de alcohol en procedimientos para evitar la venta clandestina en los barrios y para darle utilidad, decidieron ofrecerla a los comercios de la ciudad valletana a cambio de alimentos no perecederos.

“Este proyecto es bajo lineamientos de la Jefatura y del Ministerio de Seguridad. Hemos logrado realizar este intercambio de bebidas alcohólicas por víveres, autorizado por el Tribunal de Faltas, quien autoriza las diligencias. Luego de este procedimiento que realiza cada comisaría, soy anoticiada por cada jefatura y me acerco a hablar con el jefe de la dependencia donde tomo conocimiento del secuestro que son bebidas y hacemos la conexión con distintos comercios de la ciudad donde de común acuerdo se procede al intercambio de estas bebidas por leche, harina” comentó Valeria, una mujer policía en diálogo con ADNSUR.

Capturaron en Neuquén a peligroso delincuente chubutense que se fugó cuando visitaba a su mamá

Los alimentos no perecederos tienen como fin arribar a “cada equipo de barrio que distribuye en los merenderos. Ellos tienen contacto con distintas instituciones, merenderos, escuelas, entonces van sabiendo, palpando la necesidad y pareció una buena idea empezar con este proyecto porque es una picardía por ahí dejar esa bebida que no es reclamada por las personas que tuvieron esta modalidad de vender luego del horario permitido, así que para que no se vence esa bebida hacemos este intercambio”, agregó y remarcó que ya han realizado entrega a tres merenderos de la localidad.

Estaba borracho y le pegó una "trompada" a una policía en la calle

Esta acción solidaria no podría ser posible sin los comerciantes que no dudaron y confiaron en la iniciativa. “Estamos agradecidos, agradezco a cada comerciante que nos ha abierto las puertas para este proyecto. Esto también sirve para reutilizar. La última diligencia que hizo comisaría son 80 litros de bebidas que iban a ser decomisadas, es decir, las tiran se rompen botellas, entonces sería una picardía por ahí no poder darle utilidad”, cerró la uniformada.

Para que tenga un procedimiento legal, se realizó un acuerdo con el Tribunal de Faltas. Los almientos los traslada cada equipo de barrio entre los que se destacan Constitución, Inta, Planta de Gas.