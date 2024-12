Luego de la polémica por la pirotecnia en Comodoro durante Navidad, dos concejales de Comodoro Rivadavia hablaron sobre lo sucedido. “No me arrepiento de lo que presenté”, dijo Ariel Montenegro. Sin embargo, reconoció que mantendrán reuniones para mejorar la concientización y la comunicación. Por su parte, Martín Gómez cuestionó la normativa y sostuvo que "hemos retrocedido un montón".

“Desde que apoyé esta modificación que arranqué a presentarla para que sea únicamente a nivel color, no supimos que iba a pasar lo que está pasando”, comenzó diciendo Montenegro.

“El día 24, el día 25 se veía mucha gente comprando luz y color y de las cuales otras personas, otras que no tienen respeto, empatía o sensibilidad tanto para los animales como para las personas con autismo, iban y compraban con estruendo, vaya a saber dónde compraban. Así tiraban y no respetaban nada en distintos barrios de la ciudad, de las cuales obviamente las quejas vienen para conmigo, para mis redes, para mí de forma personal, hasta insultos para con mi familia. Pero convengamos que esto era algo que no sabíamos que iba a ser tan grave y hoy lo es. Sabemos que hubo complicaciones, no hubo forma de controlarlo, era difícil”, señaló.

En tanto, sostuvo que “era muy difícil que la Secretaría de Control Urbano y Operativo pudiera acceder a todo esto. Ellos tienen muchas áreas en su lugar, entonces era muy difícil también lograr este control. Y lo había anticipado Ricardo Gaitán, pero tampoco podemos esperar a que un sector quiera acudir a lo que es luz y color y otro sector que no tiene respeto, empatía. Eso es lo que estamos fallando como sociedad; como cultura ciudadana, está mal. La sociedad está mal. No puede ser que no haya un poco de respeto para con este sector que complica, como son las personas con autismo, los animales y demás.”

Convengamos que el año pasado también hubo un montón de pirotecnia con estruendo, de la cual era difícil también controlar. Hay muchas ciudades que también utilizaron pirotecnia, como Caleta Olivia, Trelew, Esquel y Sarmiento, que tuvieron un montón de pirotecnia con estruendo, y la cual era difícil también controlar.”

“Entonces no podemos abrir y decir que solamente porque nosotros habilitamos luz y color en Comodoro Rivadavia, el respeto de los demás ciudadanos y el resto de las ciudades tenga que ver con esto. Sí voy a seguir repitiendo, nos falta muchísimo para mejorar como sociedad, no podemos seguir con esto de no respetar al prójimo en tirar pirotecnia con estruendo”, agregó.

Respecto a una modificación, Montenegro sostuvo que "lo estamos charlando con el bloque. Seguramente nos juntaremos el día de hoy, mañana, y veremos en el resto de lo que es el año que viene cómo seguimos trabajando. Primero y principal, no me arrepiento de lo que presenté, pero sí sé que hay muchas formas; tenemos que buscar la forma de trabajar, concientizar a la sociedad, a todos los sectores también que puedan acompañar en esto y ver de qué manera podemos dar una mejora y que no sea de la forma que fue el 24, que fue sin respeto con el vecino.

"Es muy difícil tener un control sobre la cantidad de gente que no respeta a la sociedad. Es muy difícil, pero nos pasa en todos lados. Nos pasa con los basurales. Nos pasa con la alcoholemia; por más multas que se pongan, siguen faltando a ese tipo de cuestiones. Entonces, hay que ser un poco autocríticos. Hay cuestiones que tenemos que mejorar como sociedad y como personas, tener un poco de empatía y sensibilidad. Pero bueno, como yo lo voy a seguir repitiendo, no me arrepiento de esto; sí lamento mucho que tanto a mis compañeros de bloque los estén insultando."

Además, el concejal anticipó una reunión durante esta tarde “con parte del Ejecutivo Municipal para ver cómo se puede mejorar el tema de la comunicación, de la concientización, y también con el área de control operativo urbano para ver cómo van a tratar el tema de fin de año”.

Respecto al presupuesto 2025, "también se está debatiendo, no, todavía no hay nada dicho. Hay algunos puntos en cuestiones que tenemos que cambiar, tanto de la tributaria como del presupuesto municipal del 2025, así que todavía no está nada dicho. Seguramente, como bloque oficialista, vamos a apuntar a que esto se apruebe, pero tenemos debate; al mediodía, tenemos plenario. Luego tenemos labor y veremos mañana a la mañana cómo avanzamos con el tema".

LAS CRÍTICAS DE MARTÍN GÓMEZ POR LA PIROTECNIA

“Parece que, después de lo que vimos el 24 a la noche, hemos retrocedido un montón. Es muy triste para la ciudad y para todo lo que se había conseguido”, señaló.

“Ese gesto del oficialismo en habilitar un tipo de pirotecnia hizo posible que suceda todo esto que sucedió, donde tenemos niños hospitalizados, donde tenemos incendios, donde tenemos mascotas perdidas; es decir, un montón de situaciones que la dirigencia política, mejor dicho, el oficialismo, lejos de accionar o incentivar que esas situaciones no sucedan, hizo todo lo contrario y los resultados están a la vista”, explicó.

“Veníamos en una línea como ciudad que creo que habíamos avanzado un montón, como sucede en casi todas las ciudades o las ciudades que mejor funcionan, y sin embargo, es inentendible esta sanción de la ordenanza”, añadió Gómez.

De esta forma, planteó que “nosotros lo habíamos advertido en su momento y sucedió lo que esperábamos, que, insisto, ese gesto, veo que, por más que técnicamente no se haya habilitado la pirotecnia con estruendo, ese gesto iba a incentivar la venta de pirotecnia de manera ilegal y al uso, sobre todo. Es un gesto que el oficialismo nunca debería haber dado.”

“Faltaron controles, creo que también ahí faltó un poco de si se quiere de actitud política por parte del Ejecutivo para tomar decisiones con respecto a lo que había hecho el oficialismo acá, me refiero a que podría haber tranquilamente vetado esa ordenanza, pero insisto la responsabilidad es total y exclusiva del proyecto político que gobierna la ciudad tanto el Legislativo como el Ejecutivo porque incentivó con esta acción legislativa, con esta habilitación a que suceda todo esto que estamos que sucedió”, remarcó.

“Como sucede con casi todas las iniciativas legislativas nuestras, estamos en minoría y, por supuesto, que vamos a volver a plantear la vuelta a la pirotecnia cero, como también volvemos a plantearnos la vuelta de la facultad legislativa. Pero con respecto a los 150, digo, después el que termina decidiendo por una cuestión mayoritaria es el oficialismo, que decidió, insisto, de manera insólita, habilitar este tipo de situación”, concluyó.