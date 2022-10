Polémica por el Parque de la Ciudad: por qué el equipo que ganó el concurso no ejecutará el proyecto de parquización en Km.3

El proyecto ganador del Concurso Público y Nacional para la construcción del Parque de la Ciudad en Km. 3 sobresalió de entre los 75 que se consideraron, después de una primera selección con más de 160 propuestas. Esta iniciativa conjunta entre el Municipio de Comodoro y el Colegio de Arquitectos definió que el proyecto del equipo conformado por los profesionales Edgardo Barone y Octavio Luqui era el indicado para poner en valor el enorme predio ubicado a la vera de la Avenida del Libertador, en el corazón del Barrio General Mosconi.

El proyecto contemplaba un edificio sobre el perímetro del predio que será una Escuela de Música con un auditorio para 300 personas, plantas autóctonas, un skate park, una plaza para niños y otra para abuelos, parquización con especies autóctonas, todo vinculado a energías renovables.

Ahora, el anhelado parque quedó envuelto en una polémica, cuando se conoció que el equipo ganador del concurso no será quien lleve adelante la construcción del parque.

Digna Hernando, concejal de Juntos por el Cambio, explicó que "el proyecto todavía no fue presentado, y no es el Concejo el que debe darle tratamiento en este momento, no es lo habitual que las obras pasen por el Concejo Deliberante y me llama la atención que sea de esta manera", aunque reconoció que "es posible de que se presente sobre tablas"

Cuestionó que lo que se presentaría es un proyecto impulsado por el área de planeamiento Urbano del Municipio y no el que resultó ganador del concurso que se realizó años atrás, y en ese sentido pidió "un poco de prolijidad y cuidado en la utilización de fondos públicos" "

"El Municipio decide realizar un concurso para hacer la mejor plaza posible en Comodoro, establece una cantidad de dinero para pagar lo que implica el concurso y a los ganadores del concurso, que en este caso fueron cinco (primer, segundo y tercer puesto y dos menciones especiales), y después pasa el tiempo y nos presentan un proyecto que no tiene nada que ver", criticó en diálogo con Actualidad 2.0.

Esa inversión que realiza el Municipio tiene que dar como resultado que el proyecto ganador se lleve a la práctica", enfatizó la edil, y reconoció que no tienen información concreta de por qué esto no se realizaría. Mencionó que estuvo en la vecinal de zona norte donde se presentó el proyecto que busca ejecutar el municipio y apuntó que "cada uno tendrá su opinión con respecto a la calidad, pero que no tenía nada que ver con las bases del concurso del 2020", y que no incluía muchas de las cosas que habían sido base para los proyectos concursados.

"Esto no es una posición política, es sentido común: si invertimos dinero en un concurso para una obra, no podemos después tener técnicos municipales destinados a elaborar otro proyecto" para ese mismo espacio, cerró Hernando.

EL ESTUDIO GANADOR NO TENÍA LAS CONDICIONES IMPOSITIVAS PARA SER CONTRATADO POR EL MUNICIPIO

La arquitecta Marina Villalabeitía explicó que ”los concursos son disparadores de ideas, proponen alternativas posibles pero en ningún caso son documentaciones ejecutivas". Detalló que dentro de los lineamientos de los concursos, “el Municipio una vez que se establece el ganador decide continuar o no con el que ganó”.

Villalabeitía señaló que aunque el Municipio decidió continuar con la ejecución del proyecto ganador “porque hacer otro proyecto implicaba destinar más recursos”, esto no fue posible por una cuestión vinculada exclusivamente al estudio que presentó el proyecto.

“El equipo ganador no tenía las condiciones para ser contratado de manera directa, e implicaban un cambio de categoría ante AFIP que trasladaban en un costo absolutamente desorbitado al Municipio por lo que significaba esa cuestión impositiva para ellos: esto era el problema del estudio y no del municipio” pero a la larga significó que se decida dejar de lado ese proyecto.

Apuntó que dentro de los lineamientos del proyecto se explicita la no obligatoriedad de llevar adelante el proyecto ganador, y que el que finalmente se ejecutará es otro que no copia al anterior y contempla las cuestiones paisajísticas propias de la zona.