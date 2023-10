Polémica en una escuela: una profesora lleva casi 3 años de "paro" y los padres piden un reemplazo

En un hecho preocupante y controvertido, los padres de los alumnos de la Escuela N° 4530 "Teniente Benjamín Matienzo", ubicada en la localidad de Las Blancas, en la provincia de Salta, denunciaron que una profesora no asiste a dar clases desde hace al menos dos años y siete meses.

La situación comenzó en febrero de 2021, cuando el profesor de Agronomía se jubiló y fue reemplazado por la docente Celia A., quien desde se ausentó en la escuela. Según los padres, la mujer forma parte de un grupo de docentes "autoconvocados" y se encuentra en un paro por tiempo indefinido.

Los padres detallaron que la huerta que se dedicaban a cultivar sus hijos, que colaboraba con el comedor de la escuela, como consecuencia del paso del tiempo se terminó convirtiendo en un baldío cubierto de malezas y yuyos.

Asimismo, aseguraron que en 2021 la docente tuvo un 70% de inasistencias: “En 2022 tampoco se cumplió en ninguno de los grados con los contenidos proyectados, siendo que las ausencias en el dictado de la materia representaron un 48% aproximadamente y en lo que va de este año lectivo las faltas se elevan a más de 80 días”, comentó uno de ellos en diálogo con El Tribuno.

Las familias resaltan la importancia de la educación en sus hijos como pilar fundamental para su futuro: “El aprendizaje se construye con el cumplimiento de las actividades escolares y no con su ausencia o la desatención de ellas. Debemos insistir en que los niños son el objetivo prioritario del quehacer educativo”.

“No queremos hablar mal de la maestra, solo exigimos que los chicos tengan clases, que el Ministerio lo solucione como quiera. Pero nos dicen que no pueden ni siquiera nombrar un suplente y eso perjudica mucho a los alumnos que no aprenden y a la Escuela que tiene comedor diario y no puede, como lo hacía antes, consumir las verduras y hortalizas de la huerta propia, sobre todo en este momento tan crítico que estamos atravesando”, cerraron-