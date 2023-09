Polémica: "Pitty", la numeróloga fue contratada por el Banco Nación y le pagaron $1.800.000

Pitty la numeróloga confirmó que fue contratada por el Banco Nación, contó cuál fue la tarea que le encargaron y cómo cobró sus servicios.

Laura Asad, dijo que la gerenta general del BNA fue a una consulta particular con ella, como quedó conforme con el servicio, le ofreció ser contratada por la entidad bancaria.

Según comentó tuvo que presentar su currículum, y luego pasar por entrevistas. "Me preguntaron qué tipo de coach daba y lo expliqué. Después se empezó a hablar del presupuesto con mi secretaria y tuve que bajarlo a la mitad”, dijo la numeróloga.

La mujer indicó que todas las sesiones estuvieron destinadas a María del Carmen Barros, que asistía a su consultorio. “Ella vino una vez a la semana, después vino dos veces a la semana, y luego vino tres veces a la semana”.

El servicio que brindaba estaba relacionado a los número a través del coaching. "Lo que doy es una técnica que la tengo yo sola y que la enseño también. A través de los números vos podés sacar diferentes cosas, hay un número en la puerta de tu casa, hay un número en tu celular, hay un número en tu cielo, del cual vos podés aprovechar el 100%”, explicó.

En resumen, confirmó que la contrataron para saber cómo tenía que llevar a cabo las gestiones la gerenta, y en que meses debía tomar decisiones.

“Me pidieron que la pueda coachear y desarrollar todo el servicio de los números que es el que yo doy”.

“El banco tiene su número, los empleados tienen un número, las actividades que se hacen, hay un ejercicio que es de mayor motivación. Todos tenemos un número, vibramos a través de los números, tenemos una energía que manejamos. Entonces, vos podés asesorarte a través de esa energía. Esto es algo milenario”, explicó acerca de su metodología.

La mujer dijo que mucha gente la criticó por prestar sus servicios al banco. "La gente se zarpa y me dicen chorra. ¿Chorra? Yo pago mis impuestos y todo, yo no estoy ensobrada. Vayan por ellos, no por una laburante que soy una buena persona”.

Con respecto a su pago, la numeróloga cobró $1.800.000 en un lapso de seis meses ($300.000 por mes), aunque se quejó del pago recibido, ya que tuvo que negociar. “Supongamos que yo cobro 50, terminé cobrando 30 por 7 sesiones. Terminé cobrando 2 pesos con 50″.