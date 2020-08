COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Gustavo Harislur, vicepresidente de ARHA S.A., empresa dedicada a la comercialización de maquinaria vial y agrícola, trazó un panorama de la situación del sector en el actual contexto de crisis en Chubut, a la que se han sumado las restricciones por la pandemia del coronavirus.

En el mismo sentido en el que a lo largo de los últimos días se han expresado diversos empresarios, comerciantes y Cámaras, el empresario local describió la crisis del modelo productivo con base en el empleo público, y pidió por un diálogo razonable para lograr una provincia sostenible.

¿Cómo califica a la situación del sector en la región?

En el sector agrícola ganadero anduvo bien durante la pandemia la producción de alimentos, lo cual nos permitió sacar permisos y ponernos a trabajar en seguida. Estuvimos muy pocos días cerrados, con lo que logramos algunas ventas. El sector agrícola ganadero en Chubut tiene mucho para crecer. No se llega a cubrir la necesidad de alimentos que tiene la provincia y nuestra región. Por supuesto habría que pensar en obras de infraestructura. Por ejemplo, en estos días se está discutiendo el tema del riego en el Valle. Eso debería solucionarse a la brevedad posible, de manera seria. Es una cuestión básica. Hay hectáreas que hoy están desocupadas y deberíamos ver la forma de ponerlas en producción. Es un sector que rápidamente puede aportar lo suyo a la situación provincial.

¿En qué medida las restricciones de la pandemia afectaron al sector?

Con respecto al sector construcción, la provincia viene paralizada desde hace varios años con la obra pública. A nosotros nos ha afectado la comercialización de equipos de construcción y maquinaria vial. Deberíamos buscar la forma de activar obras de infraestructura, que hace mucha falta. Y sería bueno que pudieran trabajar las empresas locales. Es un sector bastante golpeado y deberíamos proveer la financiación necesaria. Con el sector agrícola ganadero nos ocurre que los bancos privados están lanzando líneas de crédito muy buenas. Y acá en la región los productores están más vinculados a los bancos estatales. Estaría bueno que esos bancos lancen líneas crediticias alineados con los bancos privados. En el sector de la construcción deberíamos tener líneas crediticias con tasas accesibles, pensado en función de reactivar la actividad. Porque después del aislamiento por la pandemia vamos a tener una caída de ventas que se va a prolongar en el tiempo. Creo que todavía no estamos viendo los efectos de la contracción económica, que a futuro va a ser mucho más grave.

¿Qué medidas o acciones piensa que podrían tomarse a nivel nacional y/o local para mejorar la situación del mercado?

En general habría posibilidad de contratar gente. Tanto los productores como nosotros en la empresa tenemos para cubrir dos o tres puestos laborales. Y el problema es igual para todos: cualquier sector te puede decir que el costo laboral es altísimo. Los aportes son entre un 70 y un 80% de lo que se paga de bolsillo. Entonces tenemos ahí una restricción muy grande. Muchas de las soluciones pasan por una cuestión de orden nacional. La presión fiscal e impositiva que tenemos es altísima y la mayor parte corresponde a impuestos nacionales.

¿Y a nivel provincial?

Desde la Provincia deberíamos buscar una forma que se promuevan las inversiones. El impuesto que maneja la Provincia es Ingresos Brutos, que es distorsivo y afecta muchísimo a las ventas. Hablar del 3% sobre las ventas netas es un impuesto altísimo. Creo que la Provincia tiene una carga laboral también muy alta. Lo que necesitamos es que la gente tenga mayores ingresos, que cobre sus sueldos al día, que genere una actividad económica que se retroalimente. Hoy no está pasando. Hoy tenemos un Estado con mucha carga laboral. Si uno lo compara con la población económicamente activa que tiene la provincia vemos que un gran porcentaje es empleado del Estado. Eso no debería ser así. Es inviable. Se necesita un sector privado que aporte los recursos para solventar esa carga. Debería apuntarse a explotar los recursos que tiene la provincia, que son muchos. El sector agrícola ganadero tiene un potencial muy grande para aumentar la producción. Igual el turismo, que está muy afectado por la pandemia. Pero considero que hay que modificar esa ecuación por la cual el sector privado está agobiado por la carga tributaria que tiene, de manera que las empresas podamos ser rentables. Hoy tenemos poca rentabilidad y pocas expectativas de crecimiento. En nuestro caso, la Provincia nos facilitó el acceso a un terreno en el Parque Industrial donde estamos haciendo una inversión, trasladando nuestro salón comercial y talleres de servicio a un lugar más adecuado porque estamos trabajando en un área urbana donde estamos haciendo maniobras y generando ruidos con el taller. Estamos haciendo la inversión porque se da que tenemos el terreno. De alguna manera conseguimos cierta financiación pero quizás con algún tipo de duda de hacer una inversión con este contexto. Lo hacemos por la situación que se nos facilita más que por la previsión o el horizonte que tenemos y que nos pueda dar cierta certeza de que la inversión va a generar sus beneficios, contratando más gente y creciendo como empresa. El contexto de la provincia no hace prever que se puedan dar las cosas en ese sentido. Nosotros hace 10 años inauguramos el local donde estamos ahora. Y 10 años después estamos pensando en hacer un lugar más cómodo para los clientes y crecer. Ojalá nos podamos sentar a hacer de manera razonable y sustentable, una provincia más sostenible. Creo que estamos tocando fondo y el momento no se puede dilatar más. Hay que sentarse con los sectores productivos y articular los medios para aprovechar esta provincia que tiene muchos recursos y no puede estar en la situación en la que está.