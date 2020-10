RAWSON (ADNSUR) –Tras el anuncio del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni sobre las fechas del pago de haberes del rango tres y cuatro de julio, sumado a los rangos uno y dos, y trabajadores de la salud del mes de agosto, los gremios estatales dieron una conferencia de prensa en la puerta de Casa de Gobierno.

Desde allí, donde mantienen la vigilia desde la noche del lunes en reclamo de una reunión con el gobernador y los funcionarios, anunciaron que seguirán con la protesta en el lugar hasta que sean recibidos.

Noelia Domenech dirigente del SiSaP, indicó que “yo no sé si vivimos una realidad paralela, si el gobernador tiene certezas de lo que está diciendo, no le creemos que vamos a salir del pago escalonado en noviembre, no hay forma”, dijo. “Ojalá que sí, pero entonces él no nos está contando una parte, es lo que le pedimos que nos reciba y nos cuente que es lo que está pasando”, agregó.

Asimismo, señaló que “hasta que no lo veamos no le creemos, vamos a esperar hasta que nos reciba como corresponde, esto es una falta de respeto, pasamos una noche de vigilia. Si nos recibía y nos contaba lo que paso antes de la conferencia nos hubiéramos evitado el mal momento. Estamos esperando que dé la cara el gobernador de Chubut”.

Por su parte, Alejandra Sanhueza, delegada del gremio de judiciales, afirmó que “nos parece una falta de respeto y una provocación. Estamos en una vigilia pacífica y nuestro único objetivo era que nos reciba el gobernador, que nos mire a la cara y nos diga cómo vamos a salir del pagado escalonado en noviembre si todavía no cobramos julio. Hace 20 horas que estamos acá afuera, es una falta de respeto”, manifestó.

Y Carlos Milani, secretario del sindicato de Viales, dijo que aún faltan las respuestas sobre el pago del aguilando y las deudas de cláusula gatillo “necesitamos sentarnos con él y que nos de las explicaciones que no dio en conferencia de prensa. Acá nos vamos quedar a esperar que nos reciba. No explica cómo vamos a salir del pago escalonado.”, puntualizó.