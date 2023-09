Una mujer de Cipolletti vivió una situación inesperada durante los últimos días, cuando perdió una suma de dinero que estaba destinada al pago de impuestos, pidió ayuda para encontrarlo y los vecinos de la localidad la sorprendieron.

Una mujer salió de su casa rumbo a un comercio cercano para hacer algunas fotocopias. Llevaba con ella las boletas de impuestos, con un total de $4.000 que estaban envueltos en los comprobantes.

En algún momento del trayecto, la mujer perdió el dinero que estaba destinado a pagar las boletas. En medio de la desesperación, le contó a su hija Ada lo que había sucedido, y ella pensó en contactar a un reconocido influencer para que las ayude a buscar la plata.

Con la difusión en las redes sociales, en dos horas los vecinos de la ciudad juntaron más de $9.000 La mujer dio por terminada la colecta, pero después tuvo que pedir “por favor” que no les envíen más dinero.

“La gente tomó conciencia de lo difícil que es todo en Argentina, más para los que no tenemos. Quizás para otros es poco 4 mil pesos, pero para nosotros es un montón. Y la gente durante ese tiempo se puso en nuestro lugar y lo mucho que necesitábamos ese dinero", señaló.

"Jamás pensamos en aprovecharnos de la gente, por lo cual, cuando vimos que había más dinero del que nosotros habíamos perdido, empezamos a devolver algunas transferencias”, confió Ada.

Del total de $9.000, la mujer intentó devolver $5.000 pero solo le aceptaron $3.000 “Hubo una persona que me había transferido $2.000 y como ya teníamos lo que necesitábamos, le escribí para devolvérselos, pero me dijo que me los dejara, que los usara para algo que necesitara", dijo.

Luego contó que el dinero fue destinado a los medicamentos para su mamá, ya que se quedó sin pastillas para sus alergias. "También le quiero agradecer a esa persona su gran gesto”, finalizó.